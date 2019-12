All Together Now, Hunziker divina con l’abito bianco e strass per la semifinale

editato in: da

Questa sera va in onda la semifinale di All Together Now, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. Si tratta di un appuntamento importante, che segna il punto di non ritorno per una trasmissione che, fino ad oggi, ha saputo incantare e divertire il pubblico. Si scelgono infatti coloro che si aggiudicheranno di diritto l’accesso alla finale.

La puntata odierna è un vero inno alla festa più bella dell’anno: l’atmosfera è perfetta per un giovedì 26 dicembre, quando ormai il Natale è passato e non ci resta che tuffarci sul divano a guardare la tv, in attesa che arrivi la notte di San Silvestro. Tutti i giudici del Muro sono vestiti a tema, con abiti rossi, glitter e accessori che richiamino il Natale, e i concorrenti non sono certo da meno. È un tripudio di colori, luci e anche qualche canzone natalizia, intonata naturalmente da alcuni dei mostri sacri della musica italiana.

Michelle Hunziker è ancora una volta strepitosa, a partire dal suo look. Per la semifinale ha optato per un abito lungo bianco, con il quale ha deciso di distinguersi nettamente dal resto della scenografia e degli ospiti in studio. Il vestito, molto attillato, ha messo in evidenza il fisico perfetto della conduttrice, senza però risultare affatto volgare o troppo azzardato. E tutto questo nonostante lo spacco sulla parte posteriore e un’apertura “birichina” all’altezza del petto. Le spalline di strass, infine, hanno dato un tocco di luce all’abito rendendolo davvero prezioso.

Uno smokey eye e un’acconciatura raccolta sono gli unici dettagli sui quali Michelle ha deciso di puntare, vista la già importante presenza del suo outfit. Una vera meraviglia: la conduttrice è riuscita a incantare il pubblico, e la sua presenza sul palco è stata ancora una volta brillante e disinvolta. Ormai la Hunziker è uno dei volti più amati della televisione italiana, ed è sinonimo di garanzia. Con J-Ax ha inoltre sviluppato un rapporto decisamente consolidatosi con il passare delle puntate, e il loro affiatamento è ormai evidente.

Nel corso della puntata, abbiamo potuto vedere in azione alcuni degli ospiti più attesi: Beppe Vessicchio ha confermato la sua disponibilità nel partecipare al Muro, dando il suo prezioso contributo nel giudicare i talenti in gara, così come anche le splendide Alessia Fabiani e Melita Toniolo. Il rapper Grido, fratello di J-Ax, ha aperto la sfida cantando assieme a Michelle Hunziker, mentre Marco Ligabue, fratello del più famoso Luciano, si è esibito mostrando come il talento sia un dono di famiglia. E poi Iva Zanicchi, le Donatella e Cristiano Malgioglio, che si è trovato a dover fare i conti con dei giudizi diversi dai suoi, arrabbiandosi con gli altri giurati.