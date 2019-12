All Together Now: Michelle spumeggiante. E svela un segreto su Anna Tatangelo

editato in: da

Michelle Hunziker torna più radiosa che mai per il terzo appuntamento di All Together Now, il primo show musicale tutto italiano che il giovedì sera tiene incollati alla tv milioni di spettatori.

La garanzia di uno spettacolo divertente e mai scontato del resto è data proprio dalla conduttrice, riconfermata come padrona di casa per questa seconda edizione che procede a gonfie vele.

E se è vero che squadra vincente non si cambia, inevitabile la presenza dei soliti noti del muro umano, tra cui Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Al fianco di Michelle invece sempre lui, J Ax, ormai diventato suo braccio destro e amico fidato. La complicità tra i due è alla stelle e non ci sono dubbi che il successo del programma sia soprattutto merito della conduzione.

La terza puntata di All Together Now è stata aperta dalla stessa Michelle che questa sera si è mostrata più spumeggiante che mai. Il look si addice alla sua personalità: la Hunziker ha indossato una gonna lunga di tulle rosso scuro che esalta la sua silhouette, abbinata ad un crop top nero.

Sorridente, esilarante e simpaticissima la conduttrice svizzera ha accolto sul palco gli ospiti della puntata e i concorrenti che si sfidano a suon di canzoni che hanno fatto la storia della musica. Attesissima Anna Tatangelo, arrivata a All Together Now in veste di presidente della giuria.

La moglie di Gigi D’Alessio splende, per l’occasione ha indossato un pantalone color oro con un top nero: un mix and match che è piaciuto davvero a tutti, pubblico a casa compreso. Michelle e Anna sul palco sono davvero bellissime e si stringono in un abbraccio parlando di solidarietà femminile e violenza sulle donne.

In particolare la conduttrice ci ha tenuto a ringraziare Anna pubblicamente, svelando un particolare inedito proprio riguardo la Tatangelo: la cantante sostiene da anni Doppia Difesa, associazione fondata dalla stessa Hunziker per sensibilizzare l’opinione pubblica e aiutare le vittime di discriminazioni e abusi.

Non manca poi un omaggio proprio a Anna Tatangelo. Michelle Hunziker e tutti gli ospiti presenti in studio si alzano sulle notte di Ragazza di periferia per celebrare la cantante di Sora.

Tra sfide canore e siparietti esilaranti tra i giudici del Muro umano composto da 100 personaggi del mondo della musica e dello spettacolo, chiamati proprio proclamare il vincitore dello show musicale, Michelle si conferma, ancora, regina della televisione.