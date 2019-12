All Together Now, Michelle supera le critiche e si scatena con Benji e Fede

editato in: da

Seconda puntata per All Togheter Now, lo show di Michelle Hunziker che vede schierati 100 esperti del mondo della musica e dello spettacolo per giudicare le performance di nuovi talenti. La presentatrice può dirsi più che soddisfatta del programma, divertente e adatto sia ai grandi che ai più piccini.

Michelle Hunziker, d’altronde, si è dimostrata già nella passata edizione una perfetta padrona di casa. Anche in questa occasione, la conduttrice ha mostrato tutta la sua solarità ed allegria, nonostante le aspre polemiche che l’hanno investita nell’ultimo periodo. A sollevarle la recente partecipazione della svizzera ad Amici Celebrities, dove per un po’ ha preso il posto di Maria De Filippi.

Il cambio di conduzione, infatti, aveva sollevato molte critiche e, alcuni, avevano notato l’evidente difficoltà di Michelle a sostituire, e poi affiancare, la vera conduttrice del programma. A fomentare le critiche, la dichiarazione di Veronica Peparini, che ha affermato che il vero fulcro del programma è proprio la De Filippi. In molti vi hanno letto una frecciatina alla Hunziker, poi smentita dalla coreografa.

Un vespaio, però, che sembra non aver colpito affatto la Hunziker. Sarà per la vicinanza di Tomaso Trussardi, per l’amore delle sue figlie o per le parole che Fiorello ha speso per consolarla dalla critiche ricevute, ma, durante All Together Now, Michelle non poteva apparire più radiosa e felice di così. Per la seconda puntata ha indossato un tailleur di un colore molto particolare tra il bianco ghiaccio e l’azzurro, con inserti viola e pantaloni a zampa di elefante. Bellissimo il make-up, naturale e luminoso leggermente più presente sugli occhi per donare maggiore intensità allo sguardo. Ha completato il look con capelli sciolti e frangetta laterale.

Il merito del successo del programma, però, è anche di J-Ax che affianca Michelle con grande maestria e alleggerisce i momenti di tensione con le sue famose battute. Valore aggiunto allo show sono, infine, gli ospiti che compongo il muro. Alcuni sono fissi, altri, come Benji e Fede, sono degli ospiti speciali che si esibiscono. Ed è proprio con i due cantanti che la Hunziker si è scatenata, cantando i loro tormentoni ‘Dove e Quando’ e “Moscow Mule“.

Insomma, se la Hunziker pensa ancora alle critiche ricevute non lo dà a vedere. Più probabilmente, invece, le dure parole ricevute sono state per lei uno stimolo per fare sempre meglio.