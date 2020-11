All Together Now, la Hunziker è stupenda. Prime tensioni tra Rita Pavone e la Tatangelo

editato in: da

Si rinnova l’appuntamento con All Together Now, la nuova edizione dello show condotto da Michelle Hunziker: tra esibizioni stupende e siparietti divertenti, la serata si è rivelata davvero sorprendente. E non sono mancati piccoli battibecchi tra i membri della giuria.

La nuova puntata di All Together Now si è aperta all’insegna della musica e dell’allegria. Con Michelle Hunziker al timone, la trasmissione di Canale 5 può vantare una freschezza e una verve che sono, probabilmente, il segreto del suo grande successo. Questa terza edizione, d’altronde, ha portato in scena molte novità: la prima e più importante è senza dubbio l’arrivo di quattro giurati, pronti a dare del filo da torcere ai talenti che si esibiscono. Francesco Renga, Anna Tatangelo, J-Ax e Rita Pavone hanno già avuto modo di mostrare la loro severità, concedendosi tuttavia qualche momento di emozione.

Ancora una volta, la Hunziker riesce a conquistare il pubblico: in questa terza puntata ha sfoggiato un outfit davvero brillante. La conduttrice ha optato per un lungo abito dorato interamente tempestato di brillantini, dallo spacco vertiginoso e arricchito da una profonda scollatura. Il make-up vivace e una pettinatura morbida hanno completato il suo look sorprendente. In perfetto contrasto, la scelta più rock di Anna Tatangelo: la cantante ha preferito un abito rosso in pelle con spacco sul retro, osando un po’ – e lasciando tutti a bocca aperta.

Come ci avevano promesso qualche settimana fa, i giurati hanno iniziato a far volare scintille. In particolare, nel corso della puntata ci sono stati battibecchi tra Anna Tatangelo e Rita Pavone: le due cantanti si sono scontrate in diverse occasioni, nel momento di dare il proprio voto ai concorrenti. A un certo punto, parlando dell’esibizione degli Amabili, la Pavone ha colpito nel segno facendo un chiaro riferimento alla storia finita tra la Tatangelo e Gigi D’Alessio: “Parla la persona sbagliata, perché anche tu cantavi in coppia”.

La sua collega non gliele ha mandate a dire: “Adesso ti rispondo bene. Sai che ho la massima stima per te, con tutto il rispetto per il mio ex compagno, ognuno ha una sua carriera. Abbiamo fatto un solo pezzo insieme, ma dopo tanti anni lui sta ancora in giro e io sto ancora in giro. Se poi andiamo sul lato privato, è ovvio che io sono l’ultima che può parlare, ma qui penso un po’ tutti” – ha concluso la Tatangelo.