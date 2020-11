All Together Now, Michelle Hunziker splende in bianco e la Tatangelo si commuove

editato in: da

L’attesissima terza stagione di All Together Now apre con il botto: Michelle Hunziker, più spumeggiante che mai, presenta la giuria e dà il via alla sfida, in un tripudio di voci splendide e grandissime emozioni. Tanto che Anna Tatangelo si è commossa, nell’ascoltare la storia di una giovane concorrente.

La prima puntata di All Together Now ha presentato le tante novità di questa stagione, a partire dall’introduzione della giuria. Francesco Renga, Anna Tatangelo, Rita Pavone e J-Ax aiuteranno il “Muro” nel valutare i concorrenti, dando la loro opinione sulle esibizioni che si susseguiranno sul palco nelle prossime settimane.

Il loro ingresso in scena è stato sorprendente: la Tatangelo ha dato una svolta al suo look e, con una camicetta gialla dalla profonda scollatura e una gonna longuette nera, ha incantato tutti. Mentre Rita Pavone, optando per un outfit molto rock, ha sfoggiato un paio di pantaloni tempestati di paillettes e una camicia nera in pelle.

Ma la vera stella è Michelle Hunziker, splendida in un lungo abito bianco adornato da un ricamo nero arricchito da brillantini, con collo alto e spacco frontale. Il suo sorriso radioso è il perfetto accessorio ad un look delizioso, ed è ancora una volta la sua simpatia travolgente a conquistare il pubblico.

Lo show è iniziato con il botto: la prima esibizione ha lasciato tutti senza fiato, aggiudicandosi ben 97 voti sui 100 disponibili tra quelli assegnati dal “Muro”. E le performance seguenti non sono state da meno, tanto che i giudici si sono trovati in difficoltà nel tentativo di non distribuire voti troppo alti sin dal primo momento.

Una delle esibizioni più toccanti è stata quella di Beatrice Baldaccini, giovane concorrente milanese che ha alle spalle una storia molto emozionante. La ragazza convive da anni con il suo fidanzato, e vorrebbe vincere per poter finalmente comprare casa. Ma il suo vero sogno è quello di regalare a sua mamma il viaggio che ha sempre desiderato, alla scoperta delle bellezze di Machu Picchu.

“Lei ha sempre fatto in modo che i miei sogni si realizzassero. E poi abbiamo vissuto un male insieme, parlo di noi perché lo abbiamo vissuto tutti insieme, oltre a chi lo vive in prima persona” – ha spiegato Beatrice nel video di presentazione. In studio, Anna Tatangelo non ha saputo trattenere la sua commozione, immedesimandosi nella giovane concorrente: anche lei ha vissuto momenti difficili accanto a sua mamma, ma ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione.

La Baldaccini, intonando la bellissima Vuoto a perdere di Noemi, ha dato prova di avere una voce da brividi e una grinta pazzesca, caratteristiche che hanno conquistato la giuria. Ma molti altri concorrenti le hanno dato del filo da torcere: questa prima puntata di All Together Now è stata davvero strepitosa, e segna l’inizio di una stagione che saprà sicuramente tenerci con il fiato sospeso sino all’ultimo momento.