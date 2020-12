All Together Now, Michelle Hunziker ospita Renato Zero. Ed è un successo

editato in: da

All Togheter Now, lo show musicale di Canale 5, con la puntata di sabato 5 dicembre è giunto alla semifinale. La gara tra i talenti canori è arrivata agli sgoccioli anche per questa fortunata edizione, e i concorrenti non hanno smesso di emozionare pubblico, giuria e il muro dei 100 esperti musicali.

Michelle Hunziker è apparsa ancora una volta in splendida forma in un total look bianco. La conduttrice si è confermata anche questa sera una perfetta padrona di casa, in grado di tenere egregiamente le fila della trasmissione e condurre gli spettatori lungo tutto il viaggio musicale della trasmissione. Gli occhi attenti dei fan su Twitter non si sono lasciati scappare una curiosità sul vestito di Michelle, e hanno scovato una foto in cui la bella Anna Tatangelo ha indossato lo stesso vestito in un’altra occasione.

Anna Tatangelo ha scelto, infatti, per la semifinale di All Together Now un crop top con stampa fantasia abbinato a un pantalone nero a palazzo, e i capelli raccolti in uno chignon basso. J Ax invece ha indossato un eccentrico completo totalmente dorato. Anche Rita Pavone ha optato per il bianco, mentre Francesco Renga ha indossato un elegante completo blu notte.

Come ciliegina sulla torta, nel bel mezzo della gara musicale è arrivato Renato Zero per presentare “Zerosettanta”, il triplo album uscito quest’anno per omaggiare i fan e celebrare i suoi settant’anni, compiuti il 30 settembre. Questo è il quarantaquattresimo album pubblicato dal cantautore, che continua a far sognare il pubblico con le sue canzoni e le sue iconiche interpretazioni.

I concorrenti rimasti in gara a All Together Now che si sono giocati la semifinale a suon di note musicali sono stati: Savio Vurchio, Dalila Cavalera, Domenico Iervolino, Beatrice Baldaccini, Silvia Rita Iannone, Eki, Antonio Marino, e Alessio Selvaggio. Tra loro c’è il nome del prossimo vincitore della trasmissione.

Presto potremo scoprire chi vincerà il premio di 50 mila euro messo in palio dallo show. L’appuntamento per l’attesissima finale e per scoprire finalmente chi si aggiudicherà la vittoria di questa edizione di All Together Now è fissato per settimana prossima, sempre su Canale 5.