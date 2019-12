All Together Now, Michelle Hunziker splende in paillettes. Ed è un successo

editato in: da

Torna in televisione All Together Now e in occasione della prima puntata dello show canoro la padrona di casa, Michelle Hunziker, sfoggia un tailleur di paillettes che incanta e illumina la platea. Reduce dal successo della prima edizione, l’ex modella svizzera è tornata al timone del game show di canale 5. Al suo fianco come sempre J-Ax e Iva Zanicchi, ma non mancano le sorprese.

Se è vero infatti che squadra che vince non si cambia, non stupisce trovare al fianco di Michelle nuovamente il rapper e cantautore milanese e la Zanicchi. A prendere parte al muro dello spettacolo però, questa volta, anche Le Donatella, Fernando Proce, Cristiano Malgioglio e Mietta.

La prima puntata della seconda edizione del game show si apre con l’ingresso di due ospiti a sorpresa: Raf e Umberto Tozzi attualmente impegnati in un tour condiviso. Inizia così, con una loro performance canora, la puntata. Ma ad aprire le danze di All Together Now, c’è lei, l’indiscussa regina della televisione italiana. Per la prima puntata del game show, la Hunziker ha deciso di puntare tutto sulla luce, scegliendo un completo in paillettes.

Il tailleur nero di paillettes indossato per la conduzione ricorda il completo indossato durante la seconda puntata della scorsa edizione e che aveva raccolto l’approvazione di tutti. Sarà per questo che la presentatrice lo ha scelto per questa sera?

A giudicare dall’esordio, sembra proprio che il format di Roberto Cianci si proclami anche quest’anno vincente, come è evidente dai consensi raccolti dal pubblico in studio e dai telespettatori a casa. Complice la conduzione dell’ex modella svizzera, che, come sempre, con la sua spontaneità è in grado di tenere tutti incollati davanti al piccolo schermo.

E se è vero che Michelle splende da sola, è altrettanto vero che la presenza di J-Ax sembra diventata indispensabile per la conduttrice. I due infatti, tra siparietti comici e commenti mostrano sempre più complicità.

Altra protagonista assoluta del game show è la musica. I concorrenti infatti si esibiscono davanti ai 100 giurati del muro composto da volti noti dello spettacolo sfidandosi a suon di canzoni. Tra i concorrenti anche Silvia, la prima a sfidare, volto noto della televisione per la sua partecipazione al talent Amici.

Le aspettative per questa seconda edizione di All Together Now erano altissime, ma a giudicare dai commenti dei telespettatori sui social network, queste sono state ampiamente superate. Merito del format e della spumeggiante conduzione di Michelle Hunziker che, come al solito, non delude.