All Together Now, la Hunziker si emoziona: Grigolo fa la proposta di nozze

editato in: da

Michelle Hunziker può dirsi soddisfatta. È, infatti, riuscita a portare a termine la nuova edizione di All Together Now con successo. Allo show, la presentatrice svizzera, ha donato brio e allegria. Tutto ciò che serve, insomma, per una trasmissione che sia adatta alle famiglie.

Per Michelle Hunziker, All Together Now ha rappresentato un importante banco di prova. La presentatrice, infatti, ha condotto lo show da sola, o quasi. Ad affiancarla, infatti, c’è sempre stato il fidato J-Ax che, con le sue battute, è stato di gran sostegno alla signora Trussardi. Una sfida non facile, viste le numerosi variabili che potevano risultare insidiose.

Il format dello show, infatti, è abbastanza complesso. Si tratta di una competizione vera e propria, dove cantanti non professionisti si esibiscono davanti ad un muro di ben 100 personaggi provenienti dal mondo della musica e dello spettacolo con gusti e competenze diverse. La Hunziker, però, è riuscita nel compito di rendere armonico ed interessante il tutto, smorzando tensioni e ansie.

Le emozioni della finale, però, sono tante. In palio, infatti, ci sono ben 50 mila euro. Michelle, prima della messa in onda dell’ultima puntata, tramite storie su Instagram, ha invitato i suoi follower a sostenerla anche in questa occasione:

Vi voglio ricordare che oggi è una giornata speciale: c’è la finale di All Together Now. Decreteremo il vincitore o la vincitrice assoluta, che potrà incoronare il sogno di dimostrare che con la passione si arriva veramente lontano.

E come ogni finale che si rispetti, sono presenti ospiti d’eccezione: Gigi D’Alessio, Vittorio Grigolo, Iva Zanicchi, Cristiano Malgioglio, Dodi Battaglia e, a sorpresa, Tony Reis, arrivato in puntata all’insaputa della conduttrice. I cantanti hanno sostenuto i dodici partecipanti esibendosi e prendendo parte al muro di giudici. Perfetto, poi, il look della Hunziker che, per l’occasione, ha scelto il total black. Con l’abito corto, totalmente nero ad eccezione di alcuni punti luce, stivali cuissard e capelli, appuntati solo in parte in una bellissima treccia, che ricadono sulle spalle in morbide onde, la presentatrice è semplicemente splendida.

Il momento più emozionante, però, è avvenuto dopo un’esibizione di Vittorio Grigolo. Il tenore, infatti, ha chiesto alla sua Stefania di sposarlo:

Io non sono perfetto, sono pieno di difetti. Ma quando avevo sete tu mi hai dissetato, ho cercato un sorriso e tu mi hai aperto il tuo cuore, ho voluto una casa e tu mi hai dato amore. Oggi sono qui di fronte a tutte le persone che amo per dirti: mi vuoi sposare?

Queste le emozionanti parole di Vittorio Grigolo, che hanno fatto commuovere l’intero pubblico, tutto il muro di giudici, Michelle Hunziker e, soprattutto, Stefania Seimur.

Michelle, esibendosi in canzoni rap e balli hip hop esilaranti e fornendo a Grigolo un’ottima atmosfera per la sua proposta di nozze, ha trasformato la finale, e lo show in generale, in una vera e propria festa in cui tutti possono cantare, scatenarsi, divertirsi ed emozionarsi.