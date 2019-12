Michelle Hunziker battuta da Cenerentola. E anche Tomaso Trussardi la critica

editato in: da

Michelle Hunziker non convince nella semifinale di All Together Now: viene battuta da Cenerentola e il marito Tomaso Trussardi la critica. La showgirl svizzera nelle ultime ore ha presentato la Semifinale del programma musicale di Canale Cinque, giunto già alla seconda edizione.

La finalissima si terrà il prossimo 2 gennaio, nel frattempo la conduttrice ha incoronato insieme a J-Ax i finalisti della trasmissione. Per l’occasione Michelle ha indossato un abito bianco lungo, con un taglio a sirena, un lungo spacco dietro la schiena e spalline con frange scintillanti.

Un look che ha fatto molto discutere e che, a quanto pare, non ha incontrato il favore dei fan, ma soprattutto della famiglia della presentatrice. Nelle Stories di Instagram infatti la Hunziker ha postato un video in cui guarda All together now insieme alla famiglia. “Mi hanno massacrato!”, si è lamentata Michelle.

“A mia madre non piace il vestito”, ha detto inquadrando Ineke, seduta sul divano, che ha confermato. Il fratello Harold invece ha criticato l’acconciatura, affermando che la faceva assomigliare alla signorina Rottermeier. Infine Michelle, sconsolata, ha chiesto consiglio al marito. “A me non va bene niente!”, ha detto Tomaso Trussardi, anche lui di fronte alla tv per seguire All Together Now.

La puntata dello show musicale non sembra aver convinto nemmeno il pubblico televisivo. Il programma più visto del 26 dicembre è stato infatti Cenerentola. Il film con Lily James e Richard Madden del 2015 ha battuto All Together Now raggiungendo il 20.1% di share e 4.329.000 spettatori. La trasmissione di Michelle Hunziker si è fermata invece al 12% di share con 2.143.000 spettatori.

Dopo la semifinale non resta che attendere la finalissima che si svolgerà il prossimo 2 gennaio. “Ho avuto molta fortuna, considerato che abbiamo avuto poco tempo per fare i casting – ha raccontato Michelle a Tv Sorrisi e Canzoni -. Abbiamo trovato personaggi diversi dall’anno scorso, anche come età: vanno dai 18 ai 68 anni. Alcuni hanno storie pazzesche e come voci sono ancora più belle. Una novità che abbiamo introdotto sono le sfide dirette tra i migliori di ogni puntata. Inoltre, dopo la finale del 2 gennaio, registreremo una serata speciale in cui si sfideranno gli otto migliori cantanti delle due edizioni del programma, vincitori inclusi. Ma in questo caso non si vince niente”.