All Together Now, Renga svela su Instagram cosa accade dietro le quinte dello show condotto da Michelle Hunziker. L’ex compagno di Ambra Angiolini è tornato in tv nel ruolo di giudice accanto a Rita Pavone, J Ax e Anna Tatangelo. Nel backstage della trasmissione i giudici scherzano fra di loro, mostrando una grande intesa, fra commenti, chiacchiere e risate.

Il programma di Michelle Hunziker è tornato con una nuova edizione che promette scintille e la prima puntata non ha deluso le aspettative. I cantanti saliti sul palco hanno emozionato il pubblico e Anna Tatangelo si è lasciata andare alle lacrime di fronte al racconto di Beatrice Baldaccini. La concorrente infatti ha confessato di aver partecipato ad All Together Now per vincere il montepremi e portare sua made a Machu Picchu. Le due hanno affrontato insieme un periodo difficile e ora lei vorrebbe regalarle qualcosa di speciale.

Beatrice Baldaccini ha raccontato di partecipare al programma per poter vincere il montepremi messo in palio, una parte del quale desidererebbe spendere per portare la madre a Machu Picchu dopo un periodo buio affrontato e vinto insieme. “Voglio vincere perché quei soldi mi servono – ha spiegato Beatrice -, per comprare la casa e per portare mia madre a Machu Picchu che è un suo grandissimo sogno. Perché innanzitutto lei ha fatto in modo che i miei sogni si realizzassero e poi perché abbiamo vissuto un male insieme. Parlo di noi perché lo abbiamo vissuto insieme, oltre che viverlo in prima persona”.

Quando Beatrice è entrata nello studio di All Together Now, la Tatangelo si è commossa. A consolarla gli altri giudici, da Francesco Renga a Rita Pavone. “Mi emoziona – ha detto -. In due troverete sicuramente una soluzione per prendere un appartamento, i progetti quando si è in due nella maggior parte dei casi riescono. Ma è bello ripagare un genitore dei suoi sacrifici”. Michelle Hunziker ha commentato le lacrime della giurata: “Lo so che Anna è molto emozionata in questo, adesso non entriamo nei dettagli ma questa storia ti ha davvero emozionato”.

Nel frattempo su Instagram, Francesco Renga e J Ax hanno lanciato una sfida: esibirsi sul palco dello show con indosso gli abiti di Anna Tatangelo e Michelle Hunziker.