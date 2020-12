All Together Now, la finale: Michelle trionfa. E Anna sfoggia una minigonna mozzafiato

editato in: da

È giunta alla sua puntata finale la terza edizione di All Together Now. Un game show musicale dal grande successo che, quest’anno, ha presentato grandissime novità. Michelle Hunziker, infatti, oltre a J-Ax, è stata affiancata da quattro giudici d’eccezione: Anna Tatangelo, Francesco Renga e l’energica Rita Pavone.

Una sfida all’ultima canzone, quella dei sette concorrenti arrivati alla fase finale, per potersi portare a casa l’ambito premio, ben cinquantamila euro, e la soddisfazione di aver vinto di fronte a grandi nomi della musica italiana. Dalila Cavalera, Kam “Eki” Cahayadi, Domenico Iervolino, Silvia Rita Iannone, Alessio Selvaggio, Antonio Marino e Savio Vurchio, si sono dati battaglia manche dopo manche donando tante emozioni al pubblico con le loro incredibili voci.

Protagonista, però, non solo la musica, ma anche i personaggi che hanno reso la trasmissione divertente e, soprattutto, amata dal pubblico. Oltre cento, infatti, gli artisti presenti nel Muro Umano: le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi, Melita Toniolo, Marcella Ovani, Alessia Fabiani, Mietta, e tanti altri.

Regina della serata, però, la padrona di casa Michelle Hunziker, che ha dimostrato di saper guidare un programma in maniera professionale senza mai perdere, però, il suo sorriso e il senso dell’ironia che la contraddistinguono. E così, indossando un bellissimo vestito color viola, a sirena, completamente ricoperto di paillettes e con una trama leopardata, si è esibita con Renga, la Tatangelo, la Pavone e J-Ax sulle note di ‘Under Pressure’ per dare il via alla finale.

Bellissima ed energica anche Anna Tatangelo, che ha sfoggiato un look estremamente glamour: camicia dai colori caldi e aranciati e una minigonna rossa mozzafiato. Un outfit dalla forte personalità, proprio come quella della cantante che, nelle scorse puntate, ha dato il massimo e ha espresso, senza timore, le sue opinioni. E, proprio per questo, si è, in qualche occasione, anche scontrata con Rita Pavone e Francesco Renga. Grande, tuttavia, l’amicizia e la stima che li lega.

All Together Now, anche quest’anno, ha riscontrato grandi apprezzamenti da parte del pubblico, che ha ricompensato Michelle e il suo straordinario team con ascolti soddisfacenti e tantissimo affetto. Un game show perfettamente riuscito, che ha celebrato la passione per la musica e il vero talento. Come ci sorprenderà la Hunziker nella prossima edizione?