Alfonso Signorini al GF al posto di Barbara D’Urso: lui risponde

Alfonso Signorini sostituirà Barbara D’Urso alla guida del Grande Fratello? La conduttrice, come è noto, ha avuto il merito di riportare al successo il reality che mancava in tv da diversi anni. Le ultime edizioni dello show sono state molto fortunate e la trasmissione sarebbe dovuta tornare a breve su Canale Cinque, come annunciato dalla stessa D’Urso. Il futuro del GF però continua a essere un’incognita mentre è ormai certo che vedremo sullo schermo televisivo il nuovo GF Vip, che verrà condotto ancora una volta da Signorini.

Alfonso è riuscito a superare la prova più difficile, guidando lo show dopo l’addio di Ilary Blasi e dimostrando di essere un padrone di casa gentile e attento. Il GF Vip, forte anche di un ottimo cast, è stato un grande successo e in autunno il giornalista replicherà. I casting sono già iniziati e secondo alcuni gossip Signorini potrebbe arrivare anche al timone dell’edizione Nip del reality. Sostituirà la D’Urso? La sua risposta è arrivata sulle pagine di Sorrisi e Canzoni Tv. “Non c’è niente di vero, che io sappia – ha spiegato -. Non sono un onnivoro di tv, non ho la smania delle telecamere. Il lavoro non mi manca. Mi piace fare poche cose e farle bene”.

Nessun avvicendamento dunque con la conduttrice di Live. Nel frattempo Signorini ha confermato di essere all’opera per scegliere il cast della nuova edizione del GF Vip. “Con mia grande sorpresa si sta profilando un cast di grandissimo interesse – ha affermato -. Abbiamo visto circa 40 vip ed entro un paio di settimane passeremo in rassegna i giovani, categoria importante ma difficile perché, per ragioni anagrafiche, spesso non possono essere definiti vip. Con set chiusi e concerti sospesi, ci siamo ritrovati molti nomi ai provini. Inoltre, la scorsa edizione è piaciuta anche a tanti insospettabili che si sono proposti perché si sono affezionati al programma e si fidano di me. Ancora non sappiamo se ci sarà il pubblico. Vediamo cosa succederà nei prossimi mesi e come sarà strutturata la Casa del punto di vista della sicurezza”.

Se i nomi degli inquilini non sono ancora stati svelati, c’è qualche certezza in più riguardo gli opinionisti. “A me piacerebbe che Pupo ci fosse, come pure Wanda – ha rivelato -. È adatta a questo programma anche se faticavo a capire quello che diceva perché lei parlava basso e io sono sordo! Hanno funzionato, ma non decido solo io”.