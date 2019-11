Alfonso Signorini, chi vorrebbe portare al GF Vip

editato in: da

Il Grande Fratello Vip sta per tornare e Alfonso Signorini è alle prese con la costruzione del cast del reality. Dopo tre fortunate edizioni, il GF Vip tornerà ancora una volta, ma a condurlo non sarà Ilary Blasi, che ha deciso di abbandonare lo show per tentare l’avventura di Eurogames, bensì Alfonso Signorini.

Il giornalista ormai da mesi sta lavorando al reality e si prepara a entrare nei panni del conduttore. Accanto a lui ci saranno due opinionisti d’eccellenza: Wanda Nara, showgirl, star di Tiki Taka e moglie di Mauro Icardi, e il cantante Pupo. Se gli opinionisti sono stati svelati, i concorrenti sono ancora un mistero. Il GF Vip inizierà nel gennaio del 2020 dopo essere slittato a causa del ritorno di Adrian, lo show di Adriano Celentano.

Chi entrerà nella casa di Cinecittà? Sono tanti i personaggi che Alfonso Signorini vorrebbe portare al GF Vip alcuni dei quali avrebbero già fatto un provino. Fra questi Nora Amile, ex star della Pupa e il Secchione che di recente ha raccontato il suo passato difficile, come pure la modella Natalia Bush e il Divino Otelma, vittima di un incidente all’Isola dei Famosi. Nella lista anche Cicciolina, Giucas Casella e l’ex tronista di Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi.

In una recente intervista Loredana Lecciso ha lasciato intendere di essere in trattativa con la produzione, ma di non essere ancora convinta. Signorini vorrebbe nella casa di Cinecittà due donne forti e con un passato difficile, segnato dal dolore e dalla rinascita, come Fernanda Lessa e Claudia Galanti.

In lizza anche Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina in lite con il cantante e con Riccardo Scamarcio, Arianna David, Antonella Elia, pronta alle nozze, e Adriana Volpe, reduce dallo scontro con Magalli. Fra gli ex tronisti segnaliamo Andrea Melchiorre e Mariano Catanzaro, troviamo poi Paola Di Benedetto, compagna di Federico Rossi ed ex di Francesco Monte, Zoe Cristofori, Ginevra Lambruschini e Megan Montaner.