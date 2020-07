Alfonso Signorini, cena con Alessia Marcuzzi e il marito: frecciatina su Stefano De Martino

editato in: da

Conduttore istronico, giornalista versatile e punto di riferimento del gossip: Alfonso Signorini è uno dei personaggi più amati non solo dal pubblico di Mediaset, che lo identifica ormai con il Grande Fratello Vip, ma anche dagli appassionati di cronaca rosa.

Signorini è, in qualche modo, al centro della crisi più chiacchierata di quest’estate: quella tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La coppia, che sembrava essersi ritrovata dopo la fine del primo matrimonio, è infatti scoppiata durante gli scorsi mesi.

Dopo il video su Instagram di Belen, che confermava la profonda crisi senza però spiegarne le cause, si è ovviamente scatenato un crescendo di opinioni. In molti hanno attribuito a De Martino la fine della relazione con la conduttrice argentina, ma il ballerino aveva preferito rimanere in silenzio.

Questo fino a quando alcune fonti hanno dichiarato che De Martino avesse perso la testa per Alessia Marcuzzi e avesse tradito Belen proprio con lei. Ciò ha portato a una serie di smentite secche da parte del ballerino e persino della Rodriguez, che si è sentita in dovere di intervenire.

Cosa c’entra Alfonso Signorini con De Martino e la Rodriguez? È presto detto. Intanto, per mezzo del magazine Chi, da lui diretto, Signorini ha presentato la nuova fiamma di Belen, Gianmaria Antinolfi. E poi, si è espresso sulla liason De Martino-Marcuzzi, dopo essere stato a cena proprio con la conduttrice.

Con una foto che lo immortala insieme alla Marcuzzi e una serie di stories che mostrano anche la presenza del marito Paolo Calabresi Marconi, Signorini ha lanciato una frecciatina a chi continua a sostenere che la relazione tra la conduttrice e il ballerino sia una solida realtà:

Serata matta. Ps: De Martino era dentro a pagare il conto

Una battuta che, per quanto divertente, lascia intendere che per Signorini il gossip è una cosa seria: il conduttore infatti difficilmente si sbilancia se non ha di fronte delle prove sulle relazioni dei vip più in vista.

Il suo intervento è dunque da interpretarsi come un parere autorevole sul chiacchierato tradimento della Marcuzzi: meglio riderci su che prenderla sul serio, perché poi, in fondo, si sa: la verità viene sempre a galla.