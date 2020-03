Alfonso Signorini attacca Valentin di Amici 2020: “Omofobo e maleducato”

editato in: da

La lite ad Amici 2020 fra Maria De Filippi e Valentin continua a fare discutere e Alfonso Signorini attacca il ballerino, accusandolo di essere omofobo e maleducato. I video inediti che raccontano il dietro le quinte dello show non sono passati inosservati e hanno sollevato accese polemiche contro Alexandru Dumitru.

Valentin, come è ormai noto, ha abbandonato Amici 2020 dopo un acceso scontro con Maria De Filippi. La conduttrice ha accusato il ballerino di riprendere troppo spesso la sua insegnante Natalia Titova dopo che lui ha affermato di voler abbandonare la gara perché infastidito dal giudizio dei giudici. Il comportamento della conduttrice è stato criticato da molti perché giudicato troppo duro e diverso da quello usato nei confronti di altri concorrenti come per esempio Javier.

Qualche giorno dopo però sono stati diffusi dei video inediti in cui Valentin tratta male Natalia Titova, insulta Francesca Tocca e pronuncia delle frasi omofobe. “Quando Maria ha sbottato in quel modo sono anche rimasto – ha confessato Signorini, parlando di Amici 2020 -. Non siamo abituati a vedere Maria De Filippi sopra le righe, che perde le staffe. Però ho visto che stanno circolando dei video di Valentin che lo mostrano come non l’abbiamo mai visto: omofobo, veramente maleducato nei confronti di Francesca, pretenzioso”.

“Immagino che Maria non ne potesse più di questa situazione – ha aggiunto il conduttore del GF Vip -. Lei conosce tutto ciò che avviene nella scuola, tra i ragazzi. A quel punto non ci ha visto più e lo ha sbattuto fuori. È stata una sorpresa”. Valentin si è difeso su Instagram dalle accuse, affermando di avere un ottimo rapporto con lo staff di Amici 2020, ma in tanti hanno criticato il suo comportamento dietro le quinte.

Nelle ultime clip diffuse, il ballerino attacca Francesca Tocca durante le prove dello show. “Non possiamo provare niente – tuona contro la moglie di Raimondo Todaro -. Adesso non ti dico più niente perché siamo microfonati. Cambiati, vai a casa e tranquillizzati. Già è tanto che sto calmo e lascio una ragazza con così tante scorregge nella testa a parlarmi così. Te lo giuro”.

In un altro video diffuso da Dagospia, Valentin attacca Javier Rojas usando la parola gay come se fosse un insulto: “Quando facevi quei movimenti sembravi un gay – gli dice -. Anche quando parli sembri gay. Al di là di questa danza sei un po’ gay”.