Forza Alex Zanardi, i messaggi d’affetto di amici, fan e colleghi

Il grave incidente automobilistico in cui è rimasto coinvolto Alessandro Zanardi mentre si allenava con la sua handbike ha sconvolto tutti. Quella del pilota, infatti, è una storia che non può non scuotere l’anima e che rappresenta un vero esempio di forza. Per questo, a gran voce, personaggi famosi e non, hanno voluto inviare messaggi di speranza, che si sono trasformati in una vera e propria valanga d’affetto.

Zanardi, infatti, era già stato vittima nel 2001 di un brutto incidente. Lui, che aveva gareggiato in Formula 1 e che era pronto a tornare in pista per sfidare i più grandi campioni del mondo automobilistico, perse in uno scontro entrambi gli arti inferiori e rischiò di morire. Una volta uscito fuori pericolo e iniziato il percorso di riabilitazione, Alex non si arrese tornò a correre, intraprendendo una carriera nel paraciclismo, raccogliendo la stima di tutti.

È inevitabile, pertanto, che alla notizia del recente incidente che lo ha coinvolto, molti abbiano voluto dimostrare vicinanza e affetto. Non solo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, nonostante gli impegni pressanti di questi giorni, ha voluto fortemente trovare un momento per ricordare la straordinaria forza d’animo del campione, ma anche personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Alessia Marcuzzi, su Twitter, ha scritto:

Forza Alex … Ci hai insegnato che non c’è battaglia che non si possa vincere e che non bisogna mai mollare. Devi vincere anche questa.

A lei ha fatto eco anche Lapo Elkann, che ha espresso estremo dispiacere. Dal mondo dello sport, tra le altre, si sono sollevate le voci di Federica Pellegrini, che ha invitato, con un tweet simbolico, Zanardi a mettercela tutta per superare anche questa battaglia, e quella della tennista Roberta Vinci, che ha usato solo tre significative parole:

Tutti con te.

Ed è proprio la Vinci, forse, a descrivere meglio la situazione. L’Italia e il mondo intero, infatti, è con il fiato sospeso, ricordando le imprese di Alex Zanardi e sperando che la forza e la resilienza che in passato ci ha dimostrato, anche questa volta consentano di tirare un sospiro di sollievo e di poter tornare, di nuovo, a sorridere e festeggiare con lui.