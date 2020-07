Alessia Marcuzzi, il video con il marito Paolo Calabresi allontana tutti i dubbi

editato in: da

Se c’è una cosa per cui Alessia Marcuzzi è nota, è la sua calma: a meno che non si trovi in situazioni davvero difficoltose, la conduttrice non perde la pazienza e riesce a non dare adito a pettegolezzi. E, si può dire, c’è riuscita anche stavolta, smentendo tutti i gossip senza bisogno di parole e grazie a foto e video con il marito Paolo Calabresi.

Per la conduttrice l’estate è iniziata in maniera decisamente particolare. Si è ritrovata, suo malgrado, sulle pagine di cronaca rosa per via del suo fantomatico ruolo nella crisi tra Belen Rodriguez prende e Stefano De Martino. Subito dopo la fine della storia tra i due, infatti, era stato messo in circolazione un pettegolezzo piuttosto insinuante.

Nello specifico, le fonti che hanno fatto partire il gossip sostenevano che Belen e Stefano si fossero lasciati proprio a causa della Marcuzzi e di alcuni messaggi inequivocabili mandati a De Martino, con cui dunque avrebbe avuto una relazione. La storia è stata smentita in prima battuta da De Martino e poi dalla stessa Belen, intervenuta per fare chiarezza.

E la Marcuzzi? Sin dall’inizio la conduttrice ha risposto solo per mezzo di fotografie e video su Instagram, senza mai fare precisi riferimenti. Un comportamento di classe, che ha lasciato intendere che per lei l’intera vicenda lascia il tempo che trova e che le sue priorità sono ben altre.

Alessia si è infatti dedicata alla famiglia: è volata a Positano con il marito e con i figli, scattando foto mozzafiato e condividendo i momenti più belli della sua vacanza. Ha poi regalato ai fan uno scatto con il marito, dove i due erano teneramente abbracciati. Ciò sarebbe bastato a mettere un punto alla questione, ma nelle scorse ore è arrivata un’altra conferma.

La Marcuzzi ha infatti condiviso un video dolcissimo dove il marito Paolo è comodamente seduto sul divano (cosa che smentisce che i due vivano separati) e fa le coccole al loro barboncino, Brownie. Il video è accompagnato dalle parole «Pdp & P, Palla di pelo e Paolo» e da una emoji innamorata.

Le dediche di Alessia fanno comprendere che alle volte non servono parole sopra le righe, urla o grandi annunci: basta semplicemente mostrare la propria realtà per allontanare qualsiasi voce inesatta.