Alessia Marcuzzi a Verissimo, tra ricordi di famiglia e il Natale lontano da Mia

Anche Alessia Marcuzzi è ospite a Verissimo, assieme a tanti altri nomi dello spettacolo: Silvia Toffanin ha infatti deciso di regalare al pubblico grandissime emozioni con una puntata speciale, in onda sabato 26 dicembre. Si è parlato naturalmente del Natale, che per la Marcuzzi quest’anno è stato molto diverso dal solito.

L’amatissima conduttrice, in collegamento video con il salottino di Verissimo, ha infatti rivelato di essere lontana da sua figlia Mia, che sta trascorrendo queste feste con il papà Francesco Facchinetti. “Noi siamo abituati a fare il Natale sempre tutti insieme. Sai che io ho questa famiglia allargata e andiamo tutti molto d’accordo. Quest’anno non si può, ed è un po’ strano” – ha spiegato Alessia Marcuzzi. E ancora: “Non poter abbracciare le persone e non poter stare insieme ai propri cari a Natale è ancora più triste”.

Tuttavia, può contare sulla presenza del suo primogenito Tommaso, nato dalla sua relazione con Simone Inzaghi: “Tommy è tornato già da un po’ da Londra. Non lo vedevo dal 12 settembre, quindi è stato molto emozionante rincontrarsi” – ha confessato la Marcuzzi – “Ci manca Mia, ma almeno c’è lui”. Il ragazzo, che tra qualche mese compirà 20 anni, si è da poco trasferito in Inghilterra per studiare, ma è riuscito a fare ritorno a casa per festeggiare il Natale con la sua famiglia.

Questo è dunque un periodo magico per Alessia, che ha tra l’altro da poco celebrato una ricorrenza importante: sua mamma ha compiuto 70 anni all’inizio di dicembre, ed è una donna ancora davvero in gamba. “È una pischella, come si dice a Roma” – ha svelato la conduttrice. “Lei e papà sono molto giovani nello spirito. E poi ho anche una nonna di 96 anni che è una forza della natura. Abita qui vicino eppure non possiamo vederci spesso, e questo mi dispiace”.

Infine, un pensiero vola ai momenti più belli della sua infanzia, alle tante feste trascorse felicemente in famiglia, quando era ancora una ragazzina. Un vero e proprio tuffo nel passato, tra i ricordi dei musical e delle recite divertentissime che lei e sua cugina interpretavano il giorno di Natale, per divertire i loro cari: Alessia Marcuzzi è travolgente nel raccontare tanti aneddoti della sua giovinezza. E ha portato un tocco di allegria anche nelle nostre case.