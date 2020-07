Alessia Marcuzzi in vacanza a Positano con il marito dimentica i gossip su Belen e De Martino

editato in: da

Alessia Marcuzzi si rilassa con il marito in vacanza a Positano e dimentica i gossip su Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La conduttrice su Instagram ha svelato di aver raggiunto la costiera amalfitana, con lei anche Paolo Calabresi Marconi, il produttore che è al suo fianco dal 2014 e che è molto riservato. Le ultime settimane non sono state affatto semplici per la coppia che ha dovuto fare i conti con i pettegolezzi che hanno travolto la tranquillità familiare.

Dagospia ha infatti parlato di un flirt fra la Marcuzzi e De Martino che avrebbe portato alla fine dell’amore con Belen Rodriguez. Un’indiscrezione smentita prima di tutto da Stefano che su Instagram è intervenuto, rompendo il muro di silenzio sulla sua vita privata, per smentire il gossip. “Tra tutte le cose che sono girate, questa fake news è la più grande – aveva svelato -. Qualcuno ha scritto che ho avuto una storia con Alessia Marcuzzi. L’ho appena sentita e ci siamo fatti una grossa risata. Io sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo periodo storico. So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e ne sono consapevole. Però quando si toccano delle famiglie con bambini… vi prego evitiamo. Vi prometto che se mi fidanzo, se mi innamoro vi faccio sapere, ve lo giuro”.

Poco dopo era arrivato il commento di Belen. “Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni – aveva scritto la modella -. Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere, appunto decideremo insieme come muoverci perché trovo assurde e di cattivissimo gusto leggere le cazzate che ho letto in questi giorni”.

Alessia ha invece scelto di non replicare, pubblicando solo un post con scritto A proposito di niente. La Marcuzzi ha preferito rispondere ai pettegolezzi con i fatti e su Instagram è apparsa sorridente e felice con il marito. A dispetto delle indiscrezioni su una crisi, Alessia sembra molto serena accanto al produttore che le ha rubato il cuore e che nel 2014 ha scelto di sposare in gran segreto. Nelle Storie la conduttrice ha pubblicato alcuni video in cui prende il sole al mare, insieme a lei c’è proprio Paolo Calabresi Marconi. Segno che la coppia continua a essere unita