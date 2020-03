Alessia Marcuzzi, il tutorial per la ginnastica per bambini in casa

editato in: da

Alessia Marcuzzi si diverte su Instagram e insieme alla figlia mia realizza un tutorial per i bambini che vogliono fare ginnastica a casa. Dopo lo stop delle Iene, la showgirl sta trascorrendo moltissimo tempo in famiglia. Accanto a lei non solo il marito Paolo Calabresi Marconi e il figlio Tommaso, nato dall’amore per Simone Inzaghi, ma anche la secondogenita Mia.

La piccola è frutto del legame con Francesco Facchinetti e ha ereditato dalla sua famosissima mamma non solo la bellezza, ma anche la simpatia e l’intraprendenza. A soli otto anni Mia ha deciso di fare qualcosa per i bambini che stanno tutto il giorno a casa e che spesso sono preda della noia, realizzando un tutorial.

La clip è stata postata sul profilo Instagram della Marcuzzi che ha spiegato: “Teacher Mia: le onde. Mi ha chiesto il telefono per fare dei tutorial di ginnastica per tutti i bambini a casa. Non sono sicura dei benefici, ma felice della sua idea e della sua simpatia”. Nel video, che dura due minuti, Mia da indicazioni riguardo gli esercizi, le pause e le ripetizioni, realizzando un vero e proprio work out per i bambini.

La Marcuzzi è molto legata alla piccola Mia e a Tommaso, proprio per loro ha deciso, almeno per ora, di non avere il terzo figlio dal marito Paolo Calabresi Marconi. Qualche tempo fa, ospite di Maurizio Costanzo, aveva confessato: “Stiamo bene così per ora, siamo più che sereni. Paolo sarebbe un papà meraviglioso e vorrebbe tanto un figlio, ma è il primo a dirmi che dobbiamo aspettare”.

La conduttrice sta trascorrendo del tempo con la piccola Mia, ma spera di tornare presto in tv non solo con le Iene. Di recente la showgirl aveva annunciato l’addio all’Isola dei Famosi, programma che ha condotto per moltissimi anni e che, secondo alcune indiscrezioni, verrà guidato da Ilary Blasi.