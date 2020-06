Alessia Marcuzzi torna in tv con Temptation Island Nip: l’indiscrezione

editato in: da

Le notizie che si rincorrono nelle ultime settimane su Temptation Island avevano fatto temere il peggio, per i fan di Alessia Marcuzzi. Ma a quanto pare i vertici Mediaset stanno già correndo ai ripari per non deludere i telespettatori, lasciando alla conduttrice la guida della versione nip del reality show.

Che quest’anno il palinsesto televisivo ci avrebbe regalato numerose sorprese, lo avevamo capito ormai da parecchio tempo. Ma l’addio di Alessia Marcuzzi a Temptation Island Vip aveva lasciato l’amaro in bocca ai suoi tantissimi fan: tra poco partirà infatti la prima edizione “mista” del docu-reality dedicato ai sentimenti, che vedrà al comando l’ormai inossidabile Filippo Bisciglia. La sua trasmissione, che andrà in onda a partire dal prossimo giovedì 2 luglio 2020, vedrà come protagoniste alcune coppie vip e altre non famose.

Non rimane dunque spazio per la Marcuzzi, dal momento che lo show di Bisciglia accorpa entrambe le versioni di Temptation Island? In realtà, pare che Maria De Filippi abbia già cambiato nuovamente le carte in tavola. Secondo quanto riportato da Dagospia, infatti, Alessia Marcuzzi dovrebbe tornare a settembre con Temptation Island Nip. Per lei sarebbe una novità, visto che lo scorso anno aveva condotto la versione dedicata alle coppie famose – riscuotendo tra l’altro un grande successo tra il pubblico.

La novità principale, se le voci dovessero rivelarsi fondate, riguarderebbe dunque l’inversione dei ruoli tra la Marcuzzi e il suo collega Filippo Bisciglia. Quest’ultimo, “specializzato” da anni nel seguire le avventure amorose di personaggi comuni, stavolta si aggiudica la versione vip della trasmissione di Canale 5, mantenendo però il suo spazio televisivo che lo vede protagonista dell’estate. Alessia Marcuzzi, invece, rimarrebbe la regina del palinsesto autunnale, dedicandosi a Temptation Island Nip.

Si riaccende ora la speranza di vedere nuovamente la conduttrice al lavoro, tra qualche mese. E nel frattempo la Marcuzzi si sta godendo una splendida estate in famiglia. Dopo le numerose indiscrezioni sulla presunta rottura con il marito Paolo Calabresi Marconi, ha ritrovato il sorriso in compagnia dei suoi affetti più cari. Lei stessa aveva smentito la crisi, pubblicando delle storie di Instagram in cui spunta il marito. In questi giorni si sta concedendo una vacanza in Puglia, dove le è occorso un piccolo incidente, ma ciò non è bastato ad infrangere il suo contagioso buonumore.