Alessia Marcuzzi, tampone negativo: il messaggio su Instagram

editato in: da

Alessia Marcuzzi è risultata negativa al tampone molecolare. Lo ha annunciato lei stessa con un lungo post sul suo profilo Instagram. La presentatrice non aveva potuto condurre la puntata delle Iene martedì 13 ottobre (guarda il video in alto) dopo che un test rapido aveva dato un esito “leggermente positivo”.

“Fortunatamente il tampone molecolare ha dato un esito NEGATIVO!!!“, così scrive la Marcuzzi che poi spiega ai tanti fan che si sono preoccupati per lei che cosa significava quell’esito leggermente positivo dopo il quale correttamente si era messa in isolamento: “Vi spiego meglio perche’ ho detto “leggermente positivo” in collegamento alle iene visto che in molti me lo avete chiesto”.

Prosegue Alessia: “Mi riferivo al valore estremamente basso del tampone rapido antigenico, di poco superiore alla soglia minima prevista dal test. Questo è un test di screening che, in caso di positività, deve sempre essere confermato dal tampone molecolare e bisogna rimanere isolati in attesa dell’esito”. Esito che per la presentatrice si è rivelato fortunatamente negativo: “Fortunatamente io sono risultata negativa…sono felicissima!”.

La Marcuzzi non manca di ringraziare tutti coloro che le hanno dimostrato affetto in questi giorni: “Grazie per avermi mandato tanti messaggi di affetto in questi giorni, mi avete tenuto compagnia❤️”. E poi lancia un appello per non abbassare la guardia: “Mi raccomando, manteniamo alta l’attenzione e indossiamo sempre le mascherine rispettando le indicazioni che ci danno gli esperti! Facciamolo per noi, per le persone a cui vogliamo bene e per il rispetto nei confronti del prossimo❤️”.

In moltissimi hanno risposto al suo messaggio su Instagram. A cominciare da colleghe e amiche vip come Roberta Capua, Asia Argento, Michela Quattrociocche, Elena Santarelli, Laura Pausini, Giorgia. Mara Venier che le scrive: “Bene amore mio”. Mentre Samantha De Grenet le si rivolge con queste parole: “Ale leggo solo ora! Sono felice che tu stia bene!!!”.