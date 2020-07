Alessia Marcuzzi sorride con il marito su Instagram e cancella i gossip su De Martino

editato in: da

Alessia Marcuzzi sorride con il marito su Instagram dopo un brutto periodo segnato dai gossip – ampiamente smentiti – su una liason con Stefano De Martino. La conduttrice ha postato sui social uno scatto che racconta tutto il suo amore per Paolo Calabresi Marconi, produttore che ha sposato nel 2014. Nell’immagine i due si abbracciano e sorridono felici, allontanando definitivamente le voci di una crisi. La coppia si è concessa una lunga vacanza a Positano con tanti amici e con i figli di Alessia: Tommaso, nato dall’amore per Simone Inzaghi, e Mia, frutto del legame con Francesco Facchinetti.

La famiglia ha regalato il sorriso ad Alessia dopo settimane in cui, suo malgrado, è stata coinvolta dal gossip. Dagospia infatti, dopo aver parlato di una crisi con Paolo Calabresi Marconi, ha riferito di una relazione segreta con Stefano De Martino che sarebbe stata scoperta da Belen Rodriguez. A smentire il pettegolezzo è stato per primo il conduttore di Made In Sud, che in passato ha collaborato con la Marcuzzi durante l’Isola dei Famosi.

“Tra tutte le cose che sono girate, questa fake news è la più grande – ha spiegato su Instagram -. Qualcuno ha scritto che ho avuto una storia con Alessia Marcuzzi. L’ho appena sentita e ci siamo fatti una grossa risata. Io sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo periodo storico. So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e ne sono consapevole. Però quando si toccano delle famiglie con bambini… vi prego evitiamo. Vi prometto che se mi fidanzo, se mi innamoro vi faccio sapere, ve lo giuro”.

Anche Belen, che ora sembra aver ritrovato il sorriso con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, ha voluto chiarire la situazione. “Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni – ha detto -. Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere, appunto decideremo insieme come muoverci perché trovo assurdo e di cattivissimo gusto leggere le ca**ate che ho letto in questi giorni”.

Alessia Marcuzzi invece ha scelto di non parlare, ma ha lanciato messaggi ben precisi. L’ultimo è una foto che non lascia dubbi: fra lei e il marito Paolo l’amore c’è ancora e la relazione procede a gonfie vele, a dispetto dei gossip.