Alessia Marcuzzi rompe il silenzio su Instagram dopo l’assenza a Le Iene. La conduttrice non ha partecipato allo show di Italia Uno che conduce con Nicola Savino dopo essere risultata “leggermente positiva al test rapido” per il Coronavirus. Ad annunciarlo, poco prima della diretta, era stata la redazione della trasmissione con un comunicato stampa. Poco dopo anche Alessia aveva commentato l’accaduto in collegamento con il programma.

“Stamattina sono venuta a sapere che un’amichetta di mia figlia Mia era positiva al Covid – aveva spiegato -, quindi io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido […] Noi siamo sempre controllati, ma questa mattina ho detto: ne faccio uno in più perché voglio essere sicura, devo prendere il treno e mi metto a contatto con un sacco di gente. Tutta la famiglia è risultata negativa, io sono risultata leggermente positiva”.

Alessia aveva poi affermato di trovarsi in isolamento: “Ora dovrò fare tutti gli accertamenti: quando avrò notizie vi farò sapere tutto!”. All’inizio della puntata delle Iene, Nicola Savino aveva salutato l’amica e collega: “Come tutte le settimane, prima di entrare a Mediaset ci controlliamo, e stamattina Alessia è risultata positiva al Covid e la salutiamo da qui, con un grande applauso. Diciamo che in questo momento non ha nessun sintomo. Prima di sapere l’esito del tampone stava per saltare su un treno da Roma a Milano, quindi la carrozza 3 Economy di Trenitalia è salva!”.

Il video del saluto di Nicola Savino è stato ricondiviso da Alessia Marcuzzi su Instagram. “Mi mancate”, ha scritto la conduttrice, salutando tutto il gruppo di lavoro. Protagonista della nuova stagione televisiva, la presentatrice è al timone non solo delle Iene, dove è approdata dopo l’addio di Ilary Blasi, ma anche di Temptation Island. La Marcuzzi è stata scelta per il secondo anno consecutivo da Maria De Filippi per accompagnare le coppie dello show nel loro viaggio attraverso i sentimenti. Nella trasmissione Alessia si è dimostrata all’altezza delle aspettative, mostrando grande empatia e sensibilità.