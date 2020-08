Alessia Marcuzzi: estate d’amore a Formentera con il marito

editato in: da

Tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi l’amore va a gonfie vele. Archiviato il periodo difficile dei gossip sulla conduttrice romana e Stefano De Martino – rumors smentiti che avrebbero mandato su tutte le furie il produttore capitolino – la coppia si sta godendo un’estate speciale.

Alessia Marcuzzi e l’uomo a cui ha detto sì alla fine del 2014 sono stati fotografati da Chi in teneri atteggiamenti nelle acque di Formentera, meta estiva molto amata dai Vip. Gli scatti dei loro baci appassionati pubblicati sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini sono l’ennesima conferma di una situazione serena tra la conduttrice e Calabresi Marconi.

Non bisogna infatti dimenticare che, nelle scorse settimane, la coppia si è concessa anche una vacanza a Positano, durante la quale è apparsa sorridente assieme ad alcuni amici. Dopo la ‘fuga’ in una delle perle della Costiera Amalfitana è arrivata la vacanza alle Baleari e le foto che mettono un altro punto alle voci di crisi tra l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi e il produttore televisivo proprietario della Buddy Film.

I due, come svelato sempre dalla rivista diretta da Signorini, si trovano a Formentera assieme alla piccola Mia, quasi 9 anni, nata dalla relazione tra la Marcuzzi e Francesco Facchinetti. Alessia e Paolo hanno passato del tempo con gli amici ma, come è chiaro dalle foto, sono riusciti anche a ritagliarsi dei dolcissimi momenti di coppia.

Alessia ha ovviamente regalato ai suoi tantissimi follower Instagram alcune istantanee di questa vacanza, postando nelle Stories la foto di un piatto di ricci e riprendendosi durante un giro in auto tra le viuzze dell’isola, felice con gli occhiali da sole e il vento che le scompiglia i capelli.

Non c’è che dire: la conduttrice romana si sta davvero rilassando e sta ricaricando le batterie assieme al marito e alla figlia in attesa di un impegno importante. A fine mese, infatti, sarà in Sardegna per le registrazione di Temptation Island che, secondo quanto rivelato da Dagospia, potrebbe mettere da parte la formula Vip e concentrarsi solo su coppie sconosciute.

Il motivo? La volontà di Maria De Filippi di non creare sovrapposizioni tra il viaggio nei sentimenti e il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che sta scaldando i motori per la quinta edizione.