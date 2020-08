Alessia Marcuzzi, una lettera la emoziona: lei ricambia con il suo sorriso più bello

editato in: da

Brilla, Alessia Marcuzzi. E lo fa con un sorriso pieno di luce, pieno di gioia e tenerezza. Il motivo? Una sorpresa speciale che ha ricevuto non da uno spasimante ma da un fan che ha voluto ringraziarla per il suo lavoro e per il suo impegno giornaliero dietro le telecamere.

Dopo essersi lasciata alle spalle il gossip su Stefano De Martino, la conduttrice si sta godendo un momento d’oro: sta passando il suo meritatissimo periodo di vacanza insieme agli affetti più cari, primo fra tutti il marito Paolo Calabresi con cui sembra più affiatata che mai. E, a coronare questi giorni bellissimi e spensierati, è arrivato un omaggio che lei ha voluto mostrare su Instagram.

Nelle sue stories, la Marcuzzi ha mostrato un cappello arrivatole a casa insieme a una lettera. Un regalo che può apparire insolito, ma che ha un significato molto profondo. Nelle prime della lettera, infatti, si può leggere:

Sono Alessio, un marinaio della Guardia Costiera Italiana imbarcato su una delle navi impegnate nei soccorsi nel canale di Sicilia. Mi scusi se le rubo un po’ di tempo, ma volevo ringraziarla per la simpatia, la brillantezza, la comunicazione semplice, per le risate e per tutti i sorrisi che mi regala nel tenermi compagnia durante le navigazioni da terra, lontano da casa, tramite il suo lavoro.

Inutile dire che dopo queste parole, l’impatto emotivo cresce esponenzialmente: il fan di Alessia è una delle persone che in questi mesi hanno compiuto uno degli sforzi più duri, rimanendo in mare e affrontando delle situazioni di certo non facili. L’emozione cresce leggendo, però, la conclusione della lettera:

Voglio augurarle sempre: vento in poppa in tutte le sfaccettature del lavoro e della vita. E concludo scrivendole grazie, grazie, grazie. Mi permetto di inviarle il mio berretto che quotidianamente mi ha accompagnato in tante missioni, sperando sia capace di far accendere sul suo viso un sorriso, uguale a quelli che fa accendere lei sul mio quando la vedo in tv.

Il cappello, testimonianza di tanti momenti complessi lontano da casa, dunque, è arrivato nelle mani della Marcuzzi. E lei, non contenendo l’emozione, ha deciso di ricambiare mostrando che la speranza di Alessio era diventata realtà: ha mostrato il suo sorriso più bello, dedicandoglielo e ringraziandolo.