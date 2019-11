Alessia Marcuzzi, la confessione su Temptation Island (e il retroscena su Serena e Pago)

editato in: da

Alessia Marcuzzi torna a parlare dell’esperienza di Temptation Island Vip, programma che ha condotto con successo e a cui è approdata dopo l’addio di Simona Ventura, sbarcata in Rai per condurre The Voice Of Italy. La presentatrice, nonostante le difficoltà iniziali, è riuscita a portare a casa ottimi risultati, ma soprattutto a emozionare il pubblico, lasciandosi coinvolgere dalle vicende di Pago e Serena, ma anche di Anna Pettinelli e Stefano Macchi.

“Questo programma mi ha aiutata a fare un lavoro psicologico che sognavo da sempre – ha svelato al Magazine di Uomini e Donne -, esattamente da quando ho iniziato a fare questo mestiere. Mi piace guardare le persone negli occhi, poter ascoltare i loro problemi e le loro situazioni di vita: non solo condurre, ma anche saper ascoltare. Temptation Island Vip mi ha permesso di trovare ed esplorare alcune sfumature del mio carattere che forse finora erano sconosciute”

Alessia si è lasciata coinvolgere dalle storie dei partecipanti a Temptation Island Vip e al termine del falò di Serena Enardu e Pago ha abbracciato l’ex tronista di Uomini e Donne, consolandola. “Serena è una mamma e una donna forte e indipendente – ha svelato -. L’hanno attaccata per non aver detto subito la verità riguardo ai suoi sentimenti, ma chi di noi riesce a essere sempre sincero nella vita? Quanti di noi riescono a confessare la verità in momenti simili?”.

“Penso che a volte sia difficile guardarsi negli occhi e dire “non ti amo più” a qualcuno a cui sei legata – ha raccontato Alessia Marcuzzi -, perché vuoi così bene all’altra persona da non volerla far star male. Mi è dispiaciuto guardare Pago soffrire, ma anche vedere Serena non riuscire a trovare la chiave di svolta per il loro rapporto. Avrei voluto fare qualcosa per loro, ma non c’era modo di aggiustare le cose e ricomporre i cocci della loro storia. Anche il percorso tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi non è stato semplice da gestire – ha aggiunto -. Lei è una donna forte e saggia, e in qualche modo forse mi ha spiazzato vederla così”.

Alessia Marcuzzi ha inoltre confermato che le piacerebbe tornare a condurre Temptation Island Vip nella prossima edizione. “Si tratta di un lavoro introspettivo molto forte, sia per chi conduce, sia per chi si trova lì – ha svelato -, è qualcosa di positivo per chi fa il mio lavoro. Il ricordo più bello risale all’arrivo delle coppie sull’isola. Quando le coppie sono arrivate con la barca ero emozionatissima. Sono sempre stata abituata a non vedere i concorrenti e a parlare con loro a distanza, senza poterli guardare negli occhi. Vedere le loro lacrime quando si separavano mi faceva venire voglia di abbracciarli tutti. Me la ricorderò sempre l’emozione di dire: “Adesso inizia il vostro viaggio nei sentimenti'”.