Alessia Marcuzzi pronta a sostituire Ilary Blasi al GF Vip

editato in: da

Dopo il flop dell’Isola dei Famosi e le polemiche, Alessia Marcuzzi si prepara a dare una svolta alla sua carriera, sostituendo Ilary Blasi alla conduzione del Grande Fratello Vip. La stagione televisiva non si è ancora conclusa, ma le trattative per i programmi che verranno sono già in atto.

Nei prossimi mesi ci saranno moltissimi mutamenti e le conduttrici più famose della tv si daranno il cambio alla guida di alcune fra le trasmissioni più amate. Si parte con Temptation Island Vip che, dopo il successo dello scorso anno, tornerà con ben otto puntate. Mancano pochi mesi, ma Maria De Filippi non ha ancora definito il cast, tantomeno la presentatrice, dopo l’addio di Simona Ventura, tornata in Rai per l’avventura di The Voice.

La rinuncia di Belen Rodriguez (troppo impegnata con Tu Sì Que Vales e probabilmente incinta) ha riaperto la gara per ottenere la conduzione. In lizza per ora ci sono Elisabetta Gregoraci, Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi. Quest’ultima ha vissuto una stagione televisiva tutt’altro che esaltante. Il caso Fogli e le polemiche causate dall’intervento di Corona all’Isola dei Famosi, hanno provocato uno tsunami che si è abbattuto sulla showgirl.

Moltissimi telespettatori hanno criticato la sua conduzione (compresa Super Simo) e il format, così tanto che Mediaset avrebbe pensato di posticiparne la partenza di un anno, per dare spazio ad altri programmi, primo fra tutti il GF Vip. Proprio il reality ambientato a Cinecittà potrebbe rappresentare una rivincita per Alessia Marcuzzi, orfana anche del Summer Festival, che quest’anno non andrà in onda.

Secondo alcune indiscrezioni lanciate dal settimanale Spy, sarebbe proprio lei la conduttrice scelta per sostituire Ilary Blasi, che dopo la terza edizione dello show, sarebbe pronta a lasciare per dedicarsi a nuovi progetti. Per la showgirl non si tratterebbe di una novità, visto che ha già guidato l’edizione nip della trasmissione, e accanto a lei potrebbe esserci Alfonso Signorini, ricomponendo la squadra sfruttata in una delle edizioni più fortunate dell’Isola. Il programma con i naufraghi vip si prenderà dunque una pausa, in attesa di tempi migliori e di dimenticare lo scandalo Fogli-Corona.