Alessia Marcuzzi cancella i gossip sulla crisi e sorride con il marito Paolo Calabresi Marconi

Alessia Marcuzzi cancella i gossip sulla crisi e torna a sorridere con il marito Paolo Calabresi Marconi. La conduttrice ha pubblicato su Instagram alcuni video che raccontano una piccola vacanza spensierata con il consorte e alcuni amici. Archiviate le indiscrezioni riguardo la fine del suo matrimonio, la showgirl sembra più innamorata che mai. Solo qualche settimana fa Dagospia aveva annunciato l’addio fra il produttore e Alessia, svelando che la quarantena aveva aggravato una crisi già esistente, sino all’addio definitivo. “20 giorni fa, dopo 6 anni di matrimonio, Alessia Marcuzzi ha mollato al suo destino da single il marito Paolo Calabresi Marconi” aveva spiegato il portale di gossip.

L’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi non ha mai commentato direttamente l’indiscrezione, ma su Instagram ha lanciato diversi segnali. Prima mostrando il marito sul divano con la figlia Mia, poi mostrandosi felice e serena durante una vacanza con le amiche a Ponza. La crisi sembra dunque smentirla e a confermarlo è il soggiorno della coppia a Sabaudia, ospite di Giovanni Malagò. Il produttore e la presentatrice hanno raggiunto la villa degli amici in compagnia di Mia e Tommaso, i figli della Marcuzzi. Una breve vacanza all’insegna delle risate e del divertimento, come ha confermato Alessia, che su Instagram ha postato un video in cui prende in giro il marito insieme alle amiche. A confermare la serenità ritrovata alcune foto di Chi, in cui la coppia si abbraccia e ride al mare, dopo una gita in barca.

Riservato e lontano dai riflettori, Paolo Calabresi Marconi ha sempre protetto la propria privacy. Il produttore ha rubato il cuore della conduttrice, sposandola nel 2014 in Inghilterra. Di lui Alessia aveva parlato in più occasioni, raccontando anche il sogno del marito di diventare papà. La Marcuzzi, come è noto, ha già due figli: Tommaso, nato dalla relazione con Simone Inzaghi, e Mia, frutto del suo legame con Francesco Facchinetti.