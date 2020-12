Chi sono Alessandro, Sofia e Maria Vittoria, i figli di Paolo Rossi

editato in: da

Si chiamano Alessandro, Sofia e Maria Vittoria i figli di Paolo Rossi, calciatore, uomo dal cuore d’oro e sportivo entrato nel mito. L’eroe del Mondiale del 1982 è scomparso a 64 anni, lasciando la moglie Federica Cappelletti e tre figli. Il maggiore si chiama Alessandro ed è frutto del matrimonio fra Paolo Rossi e Simonetta Rizzato. I due si sposarono giovanissimi e proprio nell’anno più importante nella carriera del calciatore arrivò il primogenito.

Dopo l’addio a Simonetta, nel 1998 Paolo incontrò il grande amore della sua vita: Federica Cappelletti. Con la giornalista ci fu un vero e proprio colpo di fulmine. Una relazione importante, coronata dalle nozze nel 2010 e dalla scelta di rinnovare le promesse matrimoniali durante un viaggio romantico alle Maldive, ma soprattutto dalla nascita di due figlie: Sofia e Maria Vittoria.

Paolo Rossi ha sempre avuto un legame speciale con i suoi figli. Un rapporto forte e sincero che aveva raccontato lui stesso qualche tempo fa in un’intervista a Famiglia Cristina. L’ex calciatore aveva raccontato di aver vissuto il successo sempre tenendo i piedi per terra, convinto che gli affetti fossero la cosa più importante per lui. “Sono sempre stato convinto che il successo fosse una cosa effimera – aveva spiegato -. Per carità, ho raggiunto dei risultati importanti, sono stato molto gratificato dal mio lavoro e ho vinto tutto quello che potevo vincere, ma alla fine trovavo sempre molta più soddisfazione nell’uscire con gli amici, nel vivere il rapporto con la famiglia e con mia moglie. Queste sono le cose salde, solide, che tengono nel tempo: questa è la felicità vera. Il successo e la fama sono cose bellissime, che esplodono in modo fragoroso e si spengono altrettanto velocemente. La strada che ti porta alla felicità è un’altra ed è quotidiana”.

“Il lavoro ci deve essere – aveva poi aggiunto -, è una parte importante della vita e fa crescere sotto molto aspetti, ma non può assorbire completamente le persone. Bisognerebbe provare a trovare un equilibro tra vita privata e carriera perché gli affetti sono fondamentali: quando torno a casa e mia figlia mi sorride, o mi racconta un aneddoto divertente, provo una gioia indescrivibile. Da qui, per esempio, la mia scelta di non accettare lavori che mi porterebbero, magari per anni, lontano dai miei cari”.