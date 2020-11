Alessandro Cattelan torna a X Factor e lo annuncia (in grande stile) su Instagram

editato in: da

Dopo giorni di isolamento, anche per Alessandro Cattelan è arrivato il momento di tornare in pista: il conduttore riprende in mano le redini di X Factor e lo annuncia con un video social che ha letteralmente conquistato i suoi fan. D’altronde, lo sapevamo già, l’ironia è sempre stata il suo punto forte.

Due settimane fa, Alessandro Cattelan aveva rivelato su Instagram di essere risultato positivo al Covid, motivo per cui era stato costretto a rinunciare alla conduzione del talent show di Sky Uno. Al suo posto, dopo alcune voci che avrebbero voluto Lodovica Comello pronta a prendere il timone di X Factor, è approdata la bravissima Daniela Collu: per due intense puntate ha saputo gestire alla perfezione il live della trasmissione tanto amata dal pubblico. Tuttavia, la notizia del ritorno di Cattelan ha suscitato comunque grande gioia.

È ancora una volta via social che il conduttore ha voluto dare la lieta novella. Poche ore prima della diretta del nuovo appuntamento con X Factor, ha infatti condiviso su Instagram un video molto divertente. Indossando il perfetto outfit casalingo – felpa, pantaloncini da calcio e calzini in spugna al polpaccio – ha fatto il suo ingresso nell’inquadratura del filmato con un balletto buffo. E, sulle note di Without Me di Eminem, ha lasciato chiaramente intendere il suo ritorno in scena.

“Guess who’s back?” – recita il testo della canzone, ovvero: “Indovina chi torna?”. Anche la didascalia lascia pochi dubbi: “Cause it feels so empty without me”, che in italiano si può tradurre come: “Sembra tutto così vuoto senza me”. La notizia è immediatamente rimbalzata sui social, e in molti hanno fatto i loro auguri a Cattelan per il suo rinnovato impegno alla conduzione di X Factor, congratulandosi inoltre per la rapida ripresa.

Non poteva esserci modo più divertente per annunciare di essere finalmente guarito dal Coronavirus. Alessandro ha trascorso le ultime due settimane in isolamento presso la propria abitazione, dopo aver ricevuto esito positivo da uno dei tamponi di controllo effettuati prima di andare in onda. Come sembra evidente dagli indizi che il conduttore ha disseminato sui social, ora si è negativizzato e riprende il suo posto alla guida del talent show. Daniela Collu torna invece ad Hot Factor per il dopo-puntata.