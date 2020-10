Alessandra Mastronardi, nozze in vista. E anticipa le novità de L’Allieva 3

editato in: da

Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale tornano in tv il 27 settembre con L’Allieva 3, in prima serata su Rai 3. La terza serie di una delle fiction più amate del momento si annuncia scoppiettante.

Innanzitutto, cresceranno tutti i personaggi, come ci ha spiegato nella nostra intervista Francesca Agostini che interpreta Lara, l’amica di Alice, alias la Mastronardi. Ma soprattutto dovrebbe esserci il matrimonio tra Alice e Claudio Conforti (Lino Guanciale). Anche se non sarà tutto così lineare come ha spiegato l’attrice a Tv Sorrisi e Canzoni: “Alla fine della scorsa serie abbiamo lasciato Alice e Claudio con una specie di promessa di matrimonio, che si concretizzerà nella prima puntata della nuova stagione. Naturalmente sara una proposta fatta nello stile di Conforti: non vi aspettate i violini. Bisognerà vedere se poi, prima della fine delle sei nuove e rocambolesche puntate, i due arriveranno davvero a dirsi il fatidico Sì”.

A proposito di matrimoni, Lino Guanciale si è sposato per davvero la scorsa estate. Le sue sono state nozze a sorpresa di cui si è venuti a conoscenza a fatto compiuto, quando l’attore ha condiviso un foto su Instagram con la sua sposa, Antonella Liuzzi. Dovremmo aspettarci altri fiori d’arancio tra il cast dell’Allieva? Forse sì. Infatti, alla domanda se presto convolerà a nozze col suo fidanzato Ross McCall, la Mastronardi non ha escluso la possibilità: “Sicuramente è nei piani e spero accada presto. Non so se mi riuscirà il colpaccio di farlo in modo così discreto come ha fatto Lino, lui è stato “aiutato” in questo dal lockdown: le pubblicazioni non le aveva viste nessuno. Ma non vorrei certo un’altra pandemia quando io e Ross decideremo di fare il grande passo”.

Con Lino Guanciale i rapporti sono ottimi, confessa l’attrice alla Repubblica: “Praticamente è diventato mio cugino, uno di famiglia”. La scorsa estate i due protagonisti dell’Allieva erano concordi che la terza stagione sarebbe stata l’ultima per loro, ma adesso la Mastronardi è più possibilista e non esclude di poter andare avanti a interpretare Alice. Infatti, alla domanda se sarà davvero l’ultima stagione, replica: “Forse sì o forse no. Ci sono tanti punti interrogativi”.