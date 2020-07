Alessandra Amoroso inarrestabile: successo a Battiti Live, si gode l’estate da single

editato in: da

Per Alessandra Amoroso è un momento d’oro, almeno sul versante professionale: la cantante è una delle protagoniste della stagione, grazie al suo tormentone estivo, e anche una delle grandi stelle di Battiti Live.

La nuova edizione della kermesse musicale si è aperta con una serata d’eccezione e ospiti speciali, tra i quali è spiccata appunto la Amoroso. La cantante ha sfoggiato un fisico invidiabile, valorizzato dal sensuale miniabito rosso indossato per l’occasione e mostrato in anteprima sul suo profilo Instagram.

Alessandra ha presentato sul palco di Otranto il grande successo dell’estate, Karaoke, in compagnia dei Boomdabash. Durante la performance la cantante ha ammesso di essere così emozionata da riuscire a sentire il cuore: “Ho le palpitazioni, tornare qui è una grande emozione. Ci mancava tutto questo”.

Per l’ex star di Amici è stato un anno ricco di cambiamenti sia per quanto riguarda il lavoro che la vita privata. Proprio di recente, su Instagram, la Amoroso aveva scritto: “Karaoke è nata in un momento molto particolare della mia e della nostra vita! A me ha restituito quello che avevo perso in questi mesi e mi ha dato il modo migliore per poter essere più vicina possibile ai vostri cuori”.

Il momento particolare a cui si riferisce la cantante è sicuramente il periodo doloroso a seguito della rottura con il fidanzato Stefano Settepani. I due, nonostante la loro grande riservatezza, apparivano felici e sereni nei post sui loro profili social, tanto che in moltissimi avevano pensato alle nozze.

Invece per i due, impegnati in una relazione da circa cinque anni, le cose sono andate diversamente, confermando la fine della loro storia d’amore a inizio anno. Dopo la chiusura con Settepani, la cantante ha cambiato look, sfoggiando un nuovo taglio con frangetta e capelli chiari.

Poi si è gettata a capofitto negli affetti – lo dimostrano i tanti selfie in compagnia della nipotina – e nella carriera, che infatti le sta regalando grandi soddisfazioni. Il brano Karaoke è stato certificato disco di platino, ma quello che conta per la cantante, come ha ammesso su Instagram “non sono le classifiche e i numeri”, ma essere nel cuore dei suoi fan. Adesso si gode la sua estate da single, sempre circondata dal sostegno e dall’affetto del suo pubblico.