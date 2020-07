Alena Seredova svela su Instagram gli auguri di Buffon per la nascita di Vivienne

editato in: da

Su Instagram, Alena Seredova svela di aver ricevuto da Buffon gli auguri per la nascita di Vivienne, la piccola frutto del suo amore per Alessandro Nasi. La terza figlia della modella è arrivata lo scorso maggio e ha riempito di gioia la sua vita, quella del compagno e dei figli più grandi, David Lee e Louis Thomas, frutto del matrimonio con Buffon.

Erano gli anni Duemila, quando Gigi e Alena uscirono allo scoperto, rivelando di essersi innamorati. Nel 2007 sarebbe arrivato Louis Thomas e in seguito il secondo figlio: David Lee. Poi le nozze, celebrate nel 2011 e infine la separazione ufficiale nel 2014 dopo la scoperta della relazione di Buffon con Ilaria D’Amico. La Seredova non ha mai nascosto di aver sofferto molto per la fine del suo matrimonio, ma soprattutto per il modo in cui ha scoperto che il suo legame con il calciatore era ormai terminato.

Con difficoltà e determinazione ha ricostruito la sua esistenza, proteggendo sempre i figli e dimostrando di essere una grande donna. Nel 2016 Ilaria D’Amico ha dato alla luce Leopoldo Mattia, nato dalla relazione con Buffon, mentre Alena ha ritrovato il sorriso con Alessandro Nasi. La piccola Vivienne Charlotte è arrivata nel 2020 a consolidare il rapporto con il manager e cugino di Lapo Elkann dimostrando la forza e il coraggio della Seredova.

Oggi la modella sorride stringendo fra le braccia la sua bambina e su Instagram ha confessato di essere molto felice. A poche settimane dal parto, Alena si è lasciata andare ad alcune rivelazioni ai follower, parlando del parto, ma anche del suo rapporto con Buffon. “Prima ho perso sei chili, poi ne ho presi sette”, ha svelato, spiegando poi di aver effettuato un parto cesareo. Vivienne assomiglia molto al suo papà, è una bambina molto tranquilla e si sveglia solo poche volte durante la notte. “Il tuo ex ti ha fatto gli auguri per la nascita della piccola?”, le ha chiesto un fan. Alena non ha esitato e su Instagram ha risposto: “Certo”.

A riprova che i rapporti con Buffon sono ormai distesi, la modella ha svelato che andrà in vacanza a Forte dei Marmi, luogo in cui in passato ha vissuto momenti importanti con l’ex. “Ci sono sempre venuta. Poi ho cambiato, ora mi sento pronta per tornare”, ha chiarito.