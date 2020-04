editato in: da

Alena Seredova racconta la sua gravidanza e l’amore per i figli, Louis Thomas e David Lee. La modella diventerà presto mamma per la terza volta, aspetta infatti una femminuccia dal compagno Alessandro Nasi. Per Alena si tratta di una rinascita e una straordinaria rivincita dopo la fine del matrimonio con Buffon.

Un addio doloroso, quello di Alena e Gigi, arrivato dopo che lei aveva scoperto tramite la radio la relazione fra il calciatore e Ilaria D’Amico. Da allora sono trascorsi diversi anni e la Seredova ha ricostruito la sua vita, un passo dopo l’altro, con grande coraggio. Dopo la fine del matrimonio con Buffon, la top model ha ritrovato l’amore accanto ad Alessandro Nasi, cugino di Lapo Elkann e manager.

La coppia vive a Torino, in una splendida villa con giardino in cui Alena sta trascorrendo la sua gravidanza, fra le coccole ai figli e i sogni per il futuro. “Mi sento assolutamente serena – ha svelato al settimanale Chi -. Forse perché vivere una cosa così bella rende il mondo meno brutto e questo momento meno triste”.

“Diciamo che non è il momento migliore, ma non è che l’abbiamo scelto – ha aggiunto -. Se è vero che questa è l’occasione per apprezzare e godersi le cose belle della vita, noi ne abbiamo una bellissima”. La Seredova non ha ancora svelato come si chiamerà la piccola, l’unica certezza è che verrà circondata da tantissimo amore. Non solo quello di mamma e papà, ma anche di fratelli maggiori.

Alena ha confessato di aver annunciato la gravidanza ai figli con una lettera firmata dalla sorellina in arrivo. “Non si rendono molto conto di quel che accadrà – ha raccontato -. La sorella non è ancora una presenza, e credo che lo sarà solo quando la vedranno. Allora saprò dire come l’hanno presa […] Non sono una di quelle mamme che non si gode i figli o che appena può non li considera”. Louis Thomas e David Lee hanno già un altro fratello minore, Leopoldo Mattia, nato dalla relazione fra Buffon e Ilaria D’Amico, nel 2016.