Alena Seredova mostra il pancione su Instagram e svela il sesso del bambino

Alena Seredova avrà una femmina. La modella mostra il pancione su Instagram e svela il sesso del bambino che aspetta da Alessandro Nasi. Dopo due maschi, nati dall’amore per Buffon, presto stringerà fra le braccia una bambina. Alena infatti è già mamma di David Lee, 10 anni, e Louis Thomas, 12, frutto del matrimonio con il portiere, mentre per il manager e cugino di Lapo Elkann si tratta della prima paternità.

“Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre”, aveva scritto la Seredova qualche mese fa, annunciando a sorpresa la gravidanza. Questo è un momento molto felice per la modella, che ha svelato, a settimane di distanza, anche il sesso del piccolo che porta in grembo. “Mi prendo cura di te, piccolina”, ha scritto Alena, pubblicando su Instagram una foto in cui accarezza il pancione.

Era il 2014 quando Alena Seredova si separò da Gigi Buffon. Un addio arrivato all’improvviso, quando lei scoprì la relazione con Ilaria D’Amico. Il dolore, poi la rinascita per la modella, che ha ripreso ad amare grazie all’incontro con Alessandro Nasi. “Ho saputo che Gigi mi tradiva alla radio. Sono stata la penultima a saperlo. Dopo di me l’ha saputo mio padre – aveva confessato qualche tempo fa a Vieni da Me, lo show di Caterina Balivo -. Penso di essere diventata migliore dopo quell’episodio, sono stata fortunata, abbiamo ancora una famiglia equilibrata, da una parte e dall’altra, tutto quello che non ti uccide ti fortifica”.

Un amore, quello fra il manager della famiglia Agnelli e la Seredova, nato nel 2015, che ora verrà coronato dalla nascita di una bambina. “Per me è stato come tornare a casa dopo tanto tempo – aveva svelato lei a Chi, parlando della relazione -. È stato sorprendente e meraviglioso, un dono che la vita mi ha fatto. Valeva la pena vivere questa sofferenza per arrivare fin qui”.