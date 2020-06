Alena Seredova mamma senza trucco è ancora più bella

editato in: da

Alena Seredova in versione mamma e senza trucco su Instagram è ancora più bella. Lo scorso maggio la modella ha dato alla luce la piccola Vivienne Charlotte nata dalla suo amore per il compagno Alessandro Nasi. La terzogenita di Alena è arrivata a 42 anni e rappresenta in qualche modo la sua rinascita dopo un periodo difficile in cui aveva smesso di credere nell’amore. Il dolore per la fine del matrimonio con Gigi Buffon, arrivata quando aveva scoperto la love story con Ilaria D’Amico, ormai appartiene al passato e oggi Alena non può che sorridere, felice grazie alla sua nuova vita.

I figli David Lee e Louis Thomas stanno crescendo, mentre la piccola Vivienne ha portato nuova felicità in casa. Un sentimento che traspare anche dal volto di Alena che non è mai stata così bella e radiosa. Negli scatti pubblicati su Instagram, la Seredova sorride, senza trucco, mentre stringe fra le braccia la neonata ed è stupenda. A notarlo sono anche i follower che la riempiono di complimenti. “Ma come fai? Diventi sempre più bella, si vede che sei felice traspare dai tuoi occhi”, scrive qualcuno. “Bellissima senza un filo di trucco e soprattutto felice”, aggiunge qualcun altro. E ancora: “Il tuo viso Alena è quello di una guerriera”, “Sei l’unica che posta foto senza filtri”, “Che meraviglia di mamma e di donna”.

“Alla mia età ho deciso di tuffarmi in questa nuova avventura – aveva confessato qualche tempo fa, ospite di Vieni da Me di Caterina Balivo -, perché, dall’ultimo figlio, sono passati dieci anni e non mi ricordo più niente”. Vivienne è frutto del legame con Alessandro Nasi, arrivato nella sua esistenza nel 2015, qualche tempo dopo la fine della storia con Buffon. L’incontro con il manager di casa Agnelli è stato il primo passo per la rinascita di Alena che oggi è radiosa e stupenda, anche senza trucco, grazie alla sua immensa felicità. “Per me è stato come tornare a casa dopo tanto tempo – aveva spiegato -. È stato sorprendente e meraviglioso, un dono che la vita mi ha fatto. Valeva la pena vivere questa sofferenza per arrivare fin qui”.