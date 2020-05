Alena Seredova di nuovo mamma: svelato il mistero del nome su Instagram

editato in: da

Alena Seredova è diventata mamma per la terza volta a 42 anni. Il 19 maggio è nata la sua principessa, come lei stessa ha annunciato dal suo profilo Instagram. Finalmente sappiamo come si chiama la sua bimba e abbiamo la prima immagine (GUARDA LE FOTO).

Alena e il suo compagno Alessandro Nasi, a poche settimane dal parto ancora erano indecisi sul nome della piccola, come avevano confessato nella nostra intervista.

In effetti, all’annuncio della nascita non è seguito altro dettaglio sulla piccola. I neogenitori non hanno rilasciato altri commenti lasciando il nome top secret:“A volte i sogni si avverano ❤️ Benvenuta principessa”.

Se non fosse che la bella Seredova ha raccolto nelle stories di Instagram tutti i messaggi di auguri che ha ricevuto, tra questi alcuni bigliettini scritti a mano in accompagnamento a mazzi di fiori.

Galeotto fu proprio uno di questi biglietti in cui si legge chiaramente il nome della piccola: “Benvenuta Vivienne, non vediamo l’ora di vederti”, a firmarlo sono Giorgio Chiellini e sua moglie Carolina Bonistalli.

Per Alena si tratta del terzo figlio, ma della prima femmina. Infatti, è già mamma di Louis Thomas e David Lee, avuti dall’ex Gigi Buffon che ora è legato a Ilaria D’Amico.

Intanto su Instagram, la modella ha condiviso la prima foto della piccola Vivienne, specificando il nome Vivienne Charlotte. Alena sorride all’obiettivo mentre tiene tra le braccia sua figlia. Con loro c’è anche papà Alessandro Nasi.