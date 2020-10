Alberto Matano, Claudia Mori chiama a La Vita in Diretta e parla di Rosalinda Celentano

editato in: da

Claudia Mori chiama a La Vita in Diretta e parla della figlia Rosalinda Celentano, protagonista di Ballando con le Stelle. Nel corso dell’ultima puntata dello show condotto da Alberto Matano, la moglie di Celentano è intervenuta telefonicamente per dire la sua su alcuni argomenti importanti. La produttrice ha espresso il suo pensiero riguardo la polemica sulla scelta di alcune studentesse di indossare la minigonna a scuola e il divieto dei dirigenti scolastici.

“Vi do una brutta notizia, ho 76 anni e domani mi metto la minigonna”, ha detto la Mori, che ha espresso il suo pensiero sulla vicenda. “È una vergogna che si parli ancora della minigonna in questi termini – ha detto la moglie di Adriano Celentano -. La donna si deve vestire come vuole, perché sa come vestirsi a seconda della situazione. Se io a scuola me la voglio mettere, la metto. Se al professore cade l’occhio, è lui il malato […] È pericoloso dire che l’occhio cade lì – ha concluso a La Vita in Diretta -. La donna esattamente come l’uomo si deve vestire come ritiene opportuno. La verità è che non è mai passata l’idea della donna come oggetto sessuale e non come essere umano. Io domani mi metto la minigonna, voglio vedere se cade l’occhio”.

Alberto Matano ha poi chiesto a Claudia Mori cosa ne pensasse dell’esibizione di Rosalinda Celentano a Ballando con le Stelle. Nella prima puntata dello show di Milly Carlucci la figlia del Molleggiato ha sorpreso tutti, svelando un grande talento per la danza. Rosalinda si sarebbe dovuta esibire in coppia con Samuel Peron, ma il ballerino, poco prima dell’inizio della trasmissione, è risultato positivo al Coronavirus. Per questo Rosalinda ha ballato con Tinna Hoffmann. “Quello che diciamo noi non conta perché siamo i genitori – ha detto la Mori -, ma siamo orgogliosi”.

Con molta probabilità Rosalinda continuerà la sua avventura a Ballando con le Stelle in coppia con Tinna. Samuel Peron infatti è risultato nuovamente positivo al Coronavirus. “Per chi volesse sapere del mio rientro a Ballando con le Stelle, ad oggi non vi so rispondere. Attendo giorni negativi per renderli emotivamente positivi”, ha detto il ballerino sui social.