Al Bano e Romina Power a Sanremo 2020: la Lecciso svela un retroscena

La presenza di Loredana Lecciso a Live – Non è La D’Urso dopo il Festival di Sanremo è stata tutto fuorché casuale: l’opinionista ne ha approfittato per mettere i puntini sulle i riguardo all’ospitata di coppia di Al Bano e Romina Power.

Invitata a parlare dalla D’Urso poco prima che Morgan arrivasse a raccontare tutto sulla sua squalifica, Loredana ha svelato un retroscena: ha affermato di essere stata lei a spingere Al Bano a partecipare con l’ex moglie.

Ma andiamo per ordine: il primo argomento affrontato è stato quello dell’ingresso del marito al Teatro Ariston. Scendendo le scale, infatti, Al Bano sembrava stare scivolando. Prontamente, la Lecciso ha smentito, prendendo per altro in giro Romina:

No no, si è detto di tutto, si è detto che fosse stato appesantito da Romina, si è detto che stesse scivolando, ma in realtà non è così.

A questo punto Barbara D’Urso la ferma, sottolineando la stoccata a Romina, ma la Lecciso ha riso e a continuato dicendo:

Appesantito, sì, perché si era poggiata, che carina, con quella sua casacchetta. Comunque, in realtà non stava scivolando, era stato tutto provato, doveva essere una gag. L’importante è che l’esibizione fosse bellissima: in fondo l’applauso dell’Ariston era quello di tutta l’Italia.

Subito dopo, si va all’argomento caldo grazie a un videomessaggio di Cristiano Malgioglio, che ha scritto la canzone che Al Bano e Romina hanno portato a Sanremo. Il cantante ha detto:

Raccogli l’attimo sembra raccontare il ritorno di fiamma tra Al Bano e Romina. Eppure Loredana Lecciso è stata talmente felice. Mi ha detto: io voglio che Al Bano vada a Sanremo con Romina. Lui voleva andare a Sanremo solo con la figlia, è stata proprio la Lecciso a spingerlo e a dargli l’ok.

Loredana ha in effetti confermato e ha detto di essere stata felicissima di aver contribuito. Insomma, nonostante non manchino le frecciatine alla rivale in amore, la Lecciso cerca sempre di spingere Al Bano a fare ciò che sente.

Ciò la mette, sicuramente, in una posizione di vantaggio: approvando in maniera più o meno palese la presenza della ex moglie di Al Bano e le loro esibizioni, Loredana dà prova di sicurezza e di comprensione. Continuerà così o dopo Raccogli l’Attimo dimenticherà le buone intenzioni?