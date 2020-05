Al Bano conferma la gaffe di Domenica In e racconta i suoi problemi

editato in: da

Al Bano Carrisi conferma la gaffe fatta a Domenica In e racconta i suoi problemi economici. Il cantante di Cellino San Marco è stato il protagonista indiscusso dell’ultima puntata dello show di Mara Venier. Complice una frase anacronistica sui dinosauri pronunciata nel corso della sua intervista nel programma. L’artista attualmente si trova in Puglia ed è intervenuto in collegamento per raccontare le settimane trascorse nella sua tenuta, lontano dall’amato pubblico. Nel corso della chiacchierata con la Venier c’è stato spazio per un piccolo battibecco a causa di una lettera scritta da Romina Power che ha spinto Al Bano a prendere le difese della Lecciso (con cui è tornato l’amore). Spazio anche a una gaffe che ha divertito il pubblico e su cui, a quanto pare, Carrisi non è disposto a tornare indietro.

“L’uomo ha distrutto i dinosauri – aveva tuonato Al Bano, nel corso del suo intervento -, figuriamoci se non distrugge questo piccolo verme, microbo, che si chiama Coronavirus”. A distanza di giorni da quella frase, Carrisi è tornato sulla questione nel corso di un’intervista rilasciata alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora. “L’uomo esiste ancora, no? – ha affermato -. I dinosauri esistono? No. E allora, chi ha vinto? Venti anni fa sono stato al Museo di Storia naturale di New York. C’erano le immagini di meteoriti caduti 65 milioni di anni fa, ma solo in Yucatan. In Puglia mi risulta che ci siano stati i dinosauri, ma non c’è memoria di meteoriti in Puglia. Mi ricordo l’immagine del dinosauro e degli uomini con attrezzi vari che distruggevano il dinosauro e non ho mai cancellato questa immagine […] I dinosauri si sono estinti prima dell’arrivo dell’uomo? Si dice che… ma se al museo della storia naturale di New York hanno messo un’immagine del genere, ci sarà una ragione […] Confermiamo che l’uomo è riuscito a distruggere i dinosauri”.

L’emergenza sanitaria ha costretto Al Bano a sospendere tutti i suoi concerti in giro per il mondo. Il cantante vive a Cellino San Marco con Loredana Lecciso e i figli più piccoli: Jasmine e Bido. Nella tenuta si trova anche Romina Power, che è ospite nella casa di Yari, che si trova a poca distanza da quella dell’artista pugliese. Carrisi ha confessato di vivere con preoccupazione questo periodo e di essere stato colpito anche lui dalla crisi. “Ho solo uscite, nessuna entrata – ha ammesso -. Limando qua e là, con le giuste accortezze, vado avanti un anno”.