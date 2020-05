Al Bano compie gli anni: su Instagram Loredana Lecciso riempie il silenzio di Romina Power

editato in: da

Al Bano compie 77 anni. È nato infatti il 20 maggio 1943. A festeggiarlo coi fiocchi ci pensa Loredana Lecciso con un messaggio dolcissimo condiviso sul suo profilo Instagram.

I due hanno recentemente confessato di essere tornati insieme dopo un periodo di separazione durante il quale in molti hanno sperato in un ritorno di fiamma tra il cantante e Romina Power. Ma il cuore ha deciso altrimenti.

Dunque Loredana ha voluto celebrare il compleanno di Al Bano condividendo su Instagram una foto che la ritrae insieme al cantante nella tenuta di Cellino San Marco. I due sorridono sereni e lei commenta: “Buon compleanno Al ❤️❤️❤️” dove i cuori sostituiscono il nome a sottolineare tutto il suo amore.

In migliaia si sono uniti alle Lecciso per festeggiare Al Bano. Mentre chi al momento è rimasto in silenzio, almeno sui social, è Romina Power che ha preferito restare in disparte, facendosi sostituire da Loredana. Anche se, nel ricordare l’anniversario di Papa Giovanni II (18 maggio), ha pubblicato su Instagram le foto dell’incontro col Pontefice dove era presente anche il cantante, allora ancora suo marito.

Romina comunque non è l’unica in casa Carrisi a passare sotto silenzio social il compleanno di Al Bano: nessun messaggio condiviso da parte dei suoi figli (almeno per ora).