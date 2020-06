Al Bano torna a parlare di Ylenia e delle indagini sulla sua scomparsa

editato in: da

Al Bano Carrisi torna a parlare della figlia Ylenia e delle indagini sulla sua scomparsa. Il cantante ha commentato in un’intervista al fatto quotidiano alcune notizie apparse sulla tv spagnola secondo cui la primogenita, nata dall’amore per Romina Power, sarebbe viva e si troverebbe a Santo Domingo. Sono trascorsi quasi trent’anni da quel terribile 1994 quando la coppia perse definitivamente le tracce della figlia. Da allora Romina non ha mai smesso di sperare di abbracciarla di nuovo e su Instagram ha lanciato spesso appelli e messaggi. Al Bano ancora oggi parla con difficoltà della sparizione di Ylenia, ma è comunque intervenuto per commentare quanto accaduto nelle scorse settimane.

Su TeleCinco, nel corso del programma Salvame, è stata ricostruita l’indagine di Lydia Lozano, giornalista che dal 2005 indaga sulla scomparsa della primogenita di Carrisi. La donna afferma di essere in contatto con una fonte anonima che le avrebbe dimostrato che Ylenia è viva e si trova a Santo Domingo con il marito. Ospiti in studio e servizi hanno ripercorso una vicenda particolarmente dolorosa per Al Bano e Romina. Soprattutto perché si tratta dell’ennesima indagine in cui non ci sono prove certe o informazioni, ma solo gossip che riportano a galla e speculano sulla sofferenza della famiglia Carrisi- Power.

“Sono sciacalli, va avanti così da sempre” ha commentato Al Bano su Il Fatto Quotidiano, esprimendo tutta la sua amarezza per la vicenda. Il cantante di Cellino San Marco, attualmente legato a Loredana Lecciso, ha poi svelato un retroscena riguardo l’attenzione della stampa nei mesi successivi alla scomparsa di Ylenia. “Poco dopo la sua scomparsa – ha raccontato – l’inviato di un Tg prestigioso sosteneva che io tenessi Ylenia sequestrata in casa per farmi pubblicità. Pretendeva pure di intervistarmi”.

Oggi a sostenere Al Bano c’è la sua famiglia, composta da cinque splendidi figli: Yari, Cristel e Romina Jr, nati dall’amore per la Power, Jasmine e Bido, frutto della relazione con Loredana Lecciso. Jasmine ha ereditato dal papà l’amore per la musica e di recente ha presentato il suo primo singolo. “Ha realizzato un suo brano, dal titolo Ego, con tanto di video – ha rivelato -. Lontano dalla mia idea di musica, ma spacca. Del resto, quando aveva 12 anni mi implorò di portarla al concerto di Justin Bieber. Aveva occhi solo per lui, suo padre era diventato trasparente”.