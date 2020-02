Al Bano e Romina trionfano ad Amici 19 e spunta un tatuaggio per Ylenia

editato in: da

Al Bano Carrisi e Romina Power conquistano Amici 19 e spunta un tatuaggio per la figlia Ylenia. La coppia è sbarcata nel programma di Maria De Filippi, trionfando nella prima puntata sulle note di Felicità. Quest’anno la conduttrice ha deciso di rivoluzionare il talent, cambiando non solo il regolamento (tutti contro tutti e nessun coach), ma anche inserendo dei piccoli format divertenti nella trasmissione.

Fra questi Amici Prof in cui sono gli alunni a giudicare gli insegnanti. La presentatrice ha chiamato al centro dello studio i professori di Amici 19, il serale riparte alla grande. E Maria trionfa con i super ospiti da Stash ad Anna Pettinelli, poi ha annunciato l’ingresso in studio di Al Bano Carrisi e Romina Power. Impossibile non emozionarsi di fronte al sorriso radioso dell’attrice americana e all’energia del cantante di Cellino San Marco.

Al termine dell’esibizione, l’ex moglie ha punzecchiato l’artista pugliese. “Non hai dimenticato qualcosa stasera? – ha detto sfiorando Al Bano -. La sciarpa copri panza!”. Carrisi ha sorriso imbarazzato, incassando la battuta, per nulla arrabbiato, ma molto divertito.

La coppia, reduce dal successo di Sanremo 2020, ha conquistato tutti sulle note di Felicità. Al centro dello studio non è mancata la solita complicità fra gli ex coniugi che si sono scambiati sorrisi e sguardi d’affetto. Un amore, quello fra Al Bano e Romina, nato negli anni Sessanta quando i due si incontrarono sul set de Il Sole. Poi le nozze, nel 1970, la nascita di quattro figli – Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr – e un amore che sembrava destinato all’eternità.

A dividere la coppia una tragedia: la scomparsa di Ylenia, la primogenita svanita nel nulla a New Orleans. Un dolore indescrivibile che ha portato Al Bano e Romina ad allontanarsi uno dall’altro per molto tempo. Mentre Carrisi sembra essersi arreso all’idea che non riabbraccerà più la figlia, la Power non ha mai smesso di sperare. Per questo i fan sono convinti che il tatuaggio che ha sul polso sia dedicato proprio alla ragazza.

Si tratta di un tattoo molto piccolo ed elegante, sul polso destro. Romina non n ha mai parlato pubblicamente, ma durante molti concerti e apparizioni, i fan hanno notato quel disegno sulla pelle. Si tratta di una piccola ancora, simbolo di speranza e di forza, due sentimenti che hanno sempre accompagnato l’attrice americana in questi anni difficili senza la sua Ylenia.