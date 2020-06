Al Bano e Romina Power: Pupo svela un retroscena sulla fine dell’amore

editato in: da

Pupo svela un retroscena sull’addio fra Al Bano Carrisi e Romina Power. Il cantante conosce molto bene l’artista di Cellino San Marco e ha vissuto da vicino i momenti successivi alla fine dell’amore con l’attrice americana. Era il 1970 quando Romina e Al Bano si giurarono amore eterno dopo un incontro sul set e un colpo di fulmine. Poco dopo sarebbero arrivati i quattro figli della coppia: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr.

Poi nel 1994 il dramma della scomparsa di Ylenia, il dolore immenso della coppia e l’addio, arrivato nel 1999 dopo quasi trent’anni di matrimonio. Oggi il cantante è legato a Loredana Lecciso, sua compagna dall’inizio degli anni Duemila. La loro love story ha vissuto alti e bassi, ma anche grazie all’amore per i figli Jasmine e Bido, sono rimasti uniti. Il legame con Romina non si è mai spezzato del tutto e nel corso degli anni i fan hanno sperato più volte in un ritorno di fiamma, che però non c’è mai stato. Nonostante ciò, la Power e Carrisi hanno continuato a lavorare insieme, salendo sul palco per esibirsi in giro per il mondo.

Intervistato dal settimanale Chi, Pupo ha parlato del rapporto fra i due cantanti, svelando anche un retroscena su Al Bano che avrebbe sofferto molto per l’addio alla moglie. “La loro presa per i fondelli nei nostri confronti fa parte dello spettacolo – ha detto -. Ma credo di non tradire Al Bano se dico che ha sofferto così tanto quando Romina lo abbandonò che, nel momento in cui ha superato quel dolore, ha messo la parola fine alla storia”. Pupo ha poi confessato che fra gli ex c’è una forte intesa, ma che non si tratta di amore. “Fanno quello che la gente vorrebbero che facessero, vanno incontro all’esigenza del loro pubblico”.

L’opinionista dl GF Vip ha inoltre svelato che vorrebbe vedere Romina nel reality di Alfonso Signorini. Lo show ripartirà a settembre e il cast non è ancora stato svelato, anche se il conduttore ha promesso che ci saranno tanti personaggi famosi. “Mi piacerebbe vederla in confessionale così da poterla finalmente studiare”, ha rivelato Pupo.