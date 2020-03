Al Bano ricorda l’amore per Romina ad Amici e la Power ironizza su Instagram

editato in: da

Al Bano e Romina tornano ad Amici 2020 e raccontano i dettagli del loro amore passato. Una love story nata sul set del film Nel Sole e durata oltre trent’anni che ha fatto sognare migliaia di fan. Oggi Carrisi e la Power sono ancora molto legati, l’intesa fra i due è forte ed è impossibile non notarla durante le loro ospitate nel programma di Maria De Filippi.

Nella quarta puntata di Amici 2020, la conduttrice ha deciso di sottoporli a un nuovo gioco dal titolo Quanto ne sai di me. Con Rudy Zerbi scelto per fare da segnapunti, Al Bano e Romina hanno partecipato a una sorta di quiz, rispondendo a domande che riguardavano il loro amore.

In questo modo il pubblico è riuscito a scoprire qualcosa di più sulla relazione fra il cantante di Cellino San Marco e l’attrice americana, fra risate, frecciatine e sorrisi complici. Nella prima domanda Maria ha chiesto alla Power qual è stato il primo regalo che ha ricevuto da Al Bano. “Tredici rose rosse”, ha detto lei, ma l’ex marito ha replicato: “Anello di fidanzamento a Capri”. Pronta la risposta di Romina: “Che ho pagato io!”. Poco dopo la Power ha svelato cosa ammira di più nel cantante: “Mi piace il tuo equilibrio e la tua solidità”.

“Cosa indossa Romina quando dorme?”, ha chiesto la De Filippi e Al Bano ha replicato: “Un normale pigiama!”. Ma la Power ha svelato che non si trattava della risposta giusta: “No, è un camicione lungo romantico. Non è un pigiama!”. Nell’ultima domanda Maria ha rivelato un dettaglio intimo della coppia. “Eravate nella periferia di Roma – ha raccontato la conduttrice di Amici 2020 -, vi siete appartati e mentre vi stavate baciando sono arrivati i carabinieri per farvi una multa. Cosa vi siete inventati per non pagare la multa?”. Pronta la risposta di Romina: “Che stavamo provando la scena di Nel Sole che dovevamo fare”.

Poco dopo la fine della puntata l’attrice americana ha commentato la serata di Amici 2020 su Instagram. “Per Albano pijama è uguale a camicia di notte”, ha ironizzato.