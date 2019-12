Al Bano preferisce la Lecciso a Romina Power. Lei fa chiarezza

editato in: da

Al Bano preferisce Loredana Lecciso a Romina Power a Natale, ma l’attrice americana fa una precisazione su Instagram. Le feste sono arrivate anche in casa Carrisi e il cantante, ancora una volta, si è trovato di fronte a una scelta: trascorrere il suo tempo con Romina o con Loredana?

Come è noto ormai da anni le due sono in guerra e a niente sono serviti gli appelli di Al Bano per portare la pace in famiglia. Da quando la Power è tornata a Cellino San Marco, la tensione con la Lecciso è cresciuta a dismisura e le due donne sono sempre più lontane.

In occasione delle festività, Al Bano aveva espresso il desiderio di trascorrere il Natale con Romina e Loredana, ma non è stato possibile. Così il cantante è stato costretto a fare una scelta. Su Instagram la Lecciso ha postato una foto per fare gli auguri ai follower in cui sorride accanto al cantante sotto l’albero di Natale.

Lo scatto ha fatto discutere molto i fan che sperano ancora in un ritorno di fiamma fra Al Bano e la Power. Romina ci ha tenuto però a precisare la situazione. L’attrice americana è volata in Croazia per trascorrere un po’ di tempo con i nipotini Kay Tyrone e Cassia Ylenia, nati dal matrimonio della figlia Cristel con Davor Luksic.

A chiarirlo è stata lei stessa che su Instagram ha postato una foto natalizia, aggiungendo nei commenti una precisazione. “Natale – ha scritto – è passarlo in famiglia con i più piccolini appena arrivati come regali dal cielo per rallegrare i nostri cuori”.

Nessun allontanamento da Al Bano dunque e nessuna scelta forzata, solo la volontà, da parte di Romina, di stare un po’ con i due nipotini. La Power e Carrisi d’altronde sono reduci da un periodo difficile segnato dalla morte di Jolanda, l’amatissima mamma del cantante, venuta a mancare poco prima di Natale.