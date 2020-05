Al Bano Carrisi non commenta la nuova indagine su Ylenia e svela l’accordo segreto con Domenica In

editato in: da

Al Bano Carrisi non commenta la nuova indagine sulla figlia Ylenia e svela l’accordo segreto con Domenica In. Il cantante di Cellino San Marco ed ex marito di Romina Power è stato il grande protagonista dell’ultima puntata dello show di Mara Venier. Nel corso della sua ospitata l’artista pugliese si è scontrato con la conduttrice, infastidito dal suo tentativo di leggere una lettera scritta dall’ex moglie e deciso a difendere il suo rapporto con Loredana Lecciso.

Fra Mara e Al Bano è andato in scena uno scambio di battute in cui Carrisi ha fatto capire chiaramente di non gradire i gossip sulla sua vita privata. In un’intervista rilasciata all’Adnkronos, il cantante di Cellino San Marco ha svelato anche l’esistenza di un accordo segreto con gli autori di Domenica In. “Con gli autori ero rimasto d’accordo che non avremmo parlato di gossip – ha spiegato – ho fatto il mio dovere, l’intervista mi è piaciuta molto. Abbiamo anche resuscitato i dinosauri che vogliono di più!”.

“Mi scaglierò violentemente contro chi osa introdursi nella mia vita privata”, ha aggiunto l’artista, che ha ritrovato la serenità accanto a Loredana Lecciso, mamma dei figli più piccoli: Jasmine e Bido. Nel corso della sua ospitata a Domenica In c’è stato spazio anche per una gaffe sui dinosauri su cui Al Bano non ha fatto marcia indietro. “Sono l’uomo che ha resuscitato i dinosauri – ha ironizzato -. L’uomo li ha distrutti e un uomo li ha resuscitati! – svelando anche di aver provato il videogioco ispirato alle sue dichiarazioni -. C’ho giocato anche io, è bellissimo! Una bella botta di ironia in un periodo come questo ci vuole!”.

Nel frattempo il cantante non ha commentato la nuova indagine riguardo la figlia Ylenia. Come è noto la primogenita di Al Bano e Romina è scomparsa negli anni Novanta durante un viaggio a New Orleans. Da allora le sue tracce si sono perse e i genitori hanno dovuto combattere con il dolore e l’incertezza. Negli anni sono state fatte molte ipotesi riguardo il destino di Ylenia, molte delle quali senza fondamento e poco convincenti. L’ultima arriva dalla Spagna e da Lydia Lozano, giornalista che sostiene di aver scoperto che la figlia della Power sarebbe viva e si troverebbe a Santo Domingo. Le prove mandate in onda nel corso di un programma su TeleCinco però si sono dimostrate inconsistenti.