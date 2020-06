Al Bano, Loredana Lecciso si confessa sul loro amore e lancia una frecciatina a Romina Power

editato in: da

Loredana Lecciso si racconta a Live – Non è la D’Urso e parla del suo rapporto con Al Bano Carrisi, lanciando una frecciatina a Romina Power. La showgirl pugliese è stata ospite della trasmissione di Barbara D’Urso per fare chiarezza dopo l’ospitata del cantante a Domenica In e lo scontro con Mara Venier per la lettera dell’ex moglie.

Nello studio di Live, accanto a Cristiano Malgioglio, la Lecciso ha raccontato i giorni a Cellino San Marco con Al Bano, i figli Jasmine e Bido, ma anche Romina Power. L’attrice americana infatti dopo l’avventura di Amici di Maria De Filippi ha raggiunto la Puglia per trascorrere lì la quarantena. La sua presenza nella tenuta di famiglia, in una casa a poca distanza da quella dell’ex marito, ha fatto molto discutere.

“Devo dire che Al Bano è una persona schiva e riservata – ha confessato a Live – Non è la D’Urso -. Tra noi c’è sempre stato un bellissimo rapporto che abbiamo saputo tutelare per amore dei nostri figli. Lui ha soltanto motivato il fatto che fossimo insieme. Era per mettere dei puntini su alcune situazioni che potevano accavallarsi. Lui ha fatto chiarezza con il senso di verità che lo contraddistingue. In maniera molto pulita e onesta. L’ho apprezzato io e tante persone che gli stanno accanto – ha concluso -. Si tratta di una normalissima famiglia con alti, bassi, crisi”. La showgirl ha quindi affermato che Al Bano avrebbe svelato di essere tornato con Loredana solo per amore della verità e per chiarire la situazione visto il “via vai a Cellino San Marco”. Un chiaro riferimento a Romina, che ha raggiunto la tenuta, scatenando i gossip.

Al centro di un eterno triangolo amoroso ormai da molto tempo, Al Bano Carrisi aveva chiarito più volte la volontà di non parlare della sua vita privata. “Mi scaglierò violentemente contro chi osa introdursi nella mia vita privata – aveva spiegato all’Adnkronos di recente, parlando anche dell’ospitata a Domenica In -. Con gli autori ero rimasto d’accordo che non avremmo parlato di gossip, ho fatto il mio dovere, l’intervista mi è piaciuta molto. Abbiamo anche resuscitato i dinosauri che vogliono di più!”.