Al Bano e Loredana Lecciso, Romina Power furiosa dopo Domenica In: l’indiscrezione

Romina Power sarebbe furiosa dopo il gesto di Al Bano Carrisi a Domenica In per Loredana Lecciso. Come è ormai noto, il cantante è stato ospite del programma di Mara Venier per festeggiare i suoi 77 anni. Durante l’intervista però l’artista pugliese non ha voluto ascoltare la lettera scritta dalla Power per lui, ritenendola un gesto poco carino nei confronti della Lecciso. La netta opposizione di Carrisi ha generato uno scambio di battute con Mara e alla fine la lettera non è stata letta.

Il gesto di Al Bano per difendere Loredana, con cui è tornato da qualche tempo, non sarebbe piaciuto a Romina. Secondo alcune indiscrezioni raccolte dal settimanale DiPiù, l’ex moglie del cantante si sarebbe infuriata e sarebbe pronta a lasciare, non appena possibile, Cellino San Marco, per tornare negli Stati Uniti. “Si sente umiliata da Al Bano, pensa che misura sia colma e vuole andarsene”, si legge sul settimanale. Secondo le testimonianze di persone vicine alla famiglia Carrisi, fra la Power e la Lecciso ci sarebbe stato l’ennesimo scontro a distanza.

Romina è stata sposata per quasi trent’anni con Al Bano: un amore forte e travolgente, nato sul set, da cui sono nati quattro figli. Poi l’addio e la rinascita del cantante accanto a Loredana, che gli ha regalato Jasmine e Bido. La storia con la Lecciso sembrava terminata, ma negli ultimi anni l’artista pugliese è riuscito a ritrovare la serenità con l’ex compagna. Oggi i due sono felici, ma il triangolo amoroso con la Power continua, nonostante i tentativi di Al Bano di frenare i gossip e le incomprensioni fra le due donne della sua vita.

Su DiPiù si parla di una festa organizzata in occasione del compleanno del cantante, da cui Romina sarebbe stata estromessa. “Ha preteso che Al Bano festeggiasse il compleanno soltanto con lei e i loro due figli Bido e Jasmine”, si legge. Ad aggravare la situazione il gesto del cantante a Domenica In, con la decisione di non leggere la lettera dell’ex moglie per non ferire i sentimenti della Lecciso. “Al Bano ha sbagliato ad umiliare Romina – svela una fonte -. Non ci si comporta così, in tutto questo Loredana sta gongolando”.